Американська plus-size модель Ешлі Грем з користю проводить час на карантині – жінка насолоджується декретом та завжди отримує допомогу від чоловіка Джастіна Ервіна. Але поміж домашніх обов'язків у подружжя була нагода попрацювати в тандемі та стати моделлю і фотографом для американського глянцю Harper's Bazaar.

Це вже вдруге після пологів, які відбулись на початку 2020 року, Ешлі позує на обкладинці видання. Перша зйомка для британського Harper's Bazaar відбулась на її фермі в Небрасці, де вона провела весь карантин. Автором тодішніх фото став чоловік Джастін Ервін, який є професійним фотографом, а жінка приміряла розкішні образи, позуючи з кількамісячним малюком. Про це повідомив 24 канал.

Чарівні фото з британського Harper's Bazaar Ешлі Грем вперше після пологів знялась у неймовірній фотосесії з сином, яку зробив їй чоловік

Схоже, такий експеримент сподобався редакторам глянцю і вони вдруге запросили для річного випуску Harper Bazaar's Voices Of Hope issue Ешлі Грем. Героїнями глянцю стали 5 жінок, кожна з яких по-своєму бачить світ після пандемії COVID-19. Серед них – експерт з охорони здоров'я, олімпійська чемпіонка, член палати представників США, помічник губернатора штату Нью-Йорк і модель Ешлі Грем. Всі жінки прикрасила головні обкладинки видання, які відображали стиль їхньої роботи.

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Особливу увагу привернула обкладинка медійної персони та зірки соцмереж – Ешлі Грем. Фотосесія для глянцю відбулась у її будинку на сходах, де Джастін Ервін через програму Zoom дав можливість Маріо Соренті сфотографувати його дружину. Під час цього процесу на Ервіну весь час у слінгу зручно сидів малюк Ісаак. Ешлі Грем одягнула стильну білу сукню з розрізами Proenza Schouler, яка підкреслила пікантні форми моделі та її животик, який ще не зійшов із пологів. Її обличчя сяяло від красивого денного макіяжу, а шию прикрашало золостисте кольє.

Дякую, Крісті Тарлінгтон за те, що ви включили мене в цю групу неймовірних жінок. Є так багато причин, через які я захоплююся вами. Ваша боротьба за здоров'я і благополуччя матерів і дітей по всьому світу не перестає надихати мене, і було честю вчитися у вас і спілкуватися з вами Еллісон Фелікс, Лорен Андервуд, Леана Вень та Мелісса Дероза. Це був важкий час для всіх, але моя віра в цих жінок і всіх, хто бореться за зміни, – це те, що дає мені надію на майбутнє,

– поділилась на своїй інстаграм-сторінці Ешлі Грем.

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