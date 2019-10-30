Ешлі Грем – 32: найсексуальніші фото пишнотілої моделі

Одна з найпопулярніших моделей plus-size Ешлі Грем святкує день народження. 30 жовтня пишнотілій красуні виповнилось 32 роки. Манекенниця отримала шалену славу завдяки співпраці з білизняними брендами та глянцями, тому журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати найзвабливіші знімки Ешлі Грем.

Як відомо, Ешлі Грем – одна з найбільш високооплачуваних plus-size моделей. Знаменитість не соромиться демонструвати свої пишні форми та з легкістю приміряє найспокусливіші образи для фотосесій. На власному прикладі манекенниця демонструє: жінка прекрасна із будь-якими параметрами.

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Свою кар'єру американка розпочала у віці 12 років. Як і Кендіс Сванепул, представник агентства помітив її під час звичайного шопінгу у супермаркеті. Ефектній Ешлі Грем запропонували контракт, від якого вона не могла відмовитись.

Перша ж слава прийшла до моделі у 2009 році, коли вона знялась для видання Glamour. Тоді Ешлі позувала перед камерою спільно з іншими пишнотілими моделями. Після перших успішних зйомок Ешлі Грем розпочала співпрацю з такими популярними журналами як Vogue, Elle, V, Love, Glamour, Maxim, Harper's Bazaar, Cosmopolitan. Окрім цього, манекенниця активно знімалась для реклам спідньої білизни та купальників, а також вперше прикрасила випуск Sports Illustrated.

Звання "Модель року на Тижні моди", дизайнерська кар'єра та розробка спідньої білизни для Addition Elle, власне ютуб-шоу, на яке приходять голлівудські знаменитості, та випуск біографічної книги – це далеко не всі успіхи, якими може похизуватись Ешлі Грем. Наразі модель зі своїм чоловіком Джастіном Ірвіном готується вперше стати мамою. Та навіть під час підготування до пологів вона залюбки одягає провокативні образи, демонструючи свій живіт. Якими гарячими знімками відзначилась Ешлі Грем – дивіться у підбірці.