Ешлі Грем похизувалась округлим животом на відпочинку в Нью-Йорку: пікантні фото

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Ешлі Грем
Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham

Знаменита модель plus-size Ешлі Грем все частіше публікує чарівні фото в статусі майбутньої матусі, збираючи промовисті коментарі своїх фанатів. Цього разу вона показала свій відпочинок на річці в центрі Нью-Йорка.

На шезлонгах зірка відпочивала разом зі своїм коханим Джастіном Ервіном та друзями, які і зробили моделі кілька спокусливих фото. Незважаючи на доволі великий живіт, зірка впевнено демонструвала своє декольте в купальнику та оголені ноги.

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На фоні манхеттенського моста Ешлі також смакувала прохолодним напоєм та бешкетувала перед камерою, демонструючи свій язик. Не залишився осторонь і її чоловік, який ніжно поклав руку на живіт своїй коханій.

Ешлі Грем
Ешлі Грем чекає на появу дитини / Instagram / @ashleygraham

Ешлі Грем
Вагітна Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham

 

Варто додати, що про свою першу вагітність 31-річна Ешлі неочікувано повідомила 14 серпня у своєму Instagram. Тоді ж подружжя, яке перебуває у шлюбі 9 років, в день річниці їхнього одруження сповістило про очікування спільної дитини. Хто у них народиться – пара не повідомляє, втім, часто хизується у соціальних мережах УЗД-знімками. Ешлі та Джастін виглядають неймовірно щасливими та з нетерпінням очікують на появу малюка, яка може відбутись вже цього року.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Ervin (@mrjustinervin)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Зіркові мами Ешлі Грем Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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