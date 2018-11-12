Ешлі Грем похизувалася пишними формами у напівпрозорій сукні: фото

2286 Читать новость на русском
Ешлі Грем
Ешлі Грем / Getty Images

Популярна plus-size модель Ешлі Грем відвідала самміт "Жінка року", організований глянцевим журналом Glamour у Нью-Йорку.

Нові знімки свого образу Ешлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Ешлі Грем посвітила пишними оголеними сідницями у провокативній зйомці: фото

На червоній доріжці Ешлі продемонструвала свою фігуру в обтислій сукні фіолетового кольору з металевим відблиском від Solace London. Його ціна – 320 фунтів стерлінгів (11 500 гривень). Однак плаття виглядало напівпрозорим, так що чорна білизна супермоделі стала помітною при яскравому освітленні. Свій образ Грем доповнила сріблястими босоніжками від Paul Andrew.

Пишнотіла модель уклала волосся у хвіст і зробила макіяж у рожевих відтінках з акцентом на очі.

​Ешлі Грем / Instagram

 

​Ешлі Грем / Getty Images
​Ешлі Грем / Getty Images

​Ешлі Грем / Getty Images
​Ешлі Грем / Getty Images


​Ешлі Грем / Instagram
 

Теги: LifeStyle Мода Ешлі Грем
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
13 вересня 16:14 Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
1406
Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
13 вересня 15:48 Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
1536
З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
13 вересня 15:26 З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
1043
Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
13 вересня 16:51 Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
947
Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
13 вересня 17:14 Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
1706
Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
13 вересня 17:39 Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
3460
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук