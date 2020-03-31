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Ешлі Грем показала тренування з маленьким сином на карантині: миле відео

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Ешлі Грем з сином / Instagram / @ashleygraham

Зіркові батьки на карантині проводять час із своїми дітьми. Про домашні заняття знаменитості розповідають на особистих сторінках в інстаграмі. Так, молода матуся Ешлі Грем поділилася милим відео, на якому тренується на свіжому повітрі разом із сином.

На інстаграм-сторінці видання Vogue Paris опублікували кумедний ролик, де Ешлі позує разом із маленьким сином, який з'явився на світ 18 січня. В ізоляції вона повністю присвятила себе сім'ї і насолоджується кожною хвилиною.

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Американська модель Ешлі Грем продовжує займатися спортом навіть на карантині. До тренувань залучає і синочка Айзека. На ролику, який опублікував журнал, видно, як Ешлі робить вправу, лежачи на килимку в дворі свого маєтку. В той час вона тримає на руках малюка.

Тренування в такий час не тільки допомагають мені залишатися позитивною, але і дозволяють нам відчувати себе живими. Я одразу відчуваю себе більш спокійною і врівноваженою після йоги або фізичних вправ,
– зауважила модель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue Paris (@vogueparis)

Раніше зірка ділилася світлиною з сином, яка була зроблена вдома. Тоді вона зазначала, що повна ізоляція може стати сильним психологічним стресом, тому важливо залишатися позитивним, врівноваженим, спокійним і обов'язково підтримувати один одного.

Додамо, станом на 30 березня у світі зафіксували 758 777 випадків зараження коронавірусом. Він недуги померли 37 815 людей, а одужали – 165 607. Найбільше випадків захворювання підтвердили у США – 159 689. Для збереження здоров'я та життя необіхдно залишатися вдома та дотримуватися правил гігієни.


Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус COVID-19 Фітнес Ешлі Грем Зіркові батьки LifeStyle
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