Ешлі Грем показала великі розтяжки на тілі після пологів первістка: фото 18+

Американська plus-size модель Ешлі Грем рівно як місяць тому вперше стала матір'ю. Жінка народила сина Айзека від чоловіка Джастіна Ервіна та вже виходила з ним у світ. На новій світлині в соціальній мережі зірка продемонструвала, чого вартували для тіла її пологи.

Ешлі Грем – одна з тих зірок, які не соромляться показувати своє тіло за жодних обставин. Пропагуючи бодипозитив, модель демонструвала оголене тіло як до пологів, так і після. Нещодавно вона зіткнулась з великою кількістю "хейтерів" через годування грудьми свого сина у громадському місті. Прихильники кардинально розділились у думках та кожен з них відстоював свою точку зору.

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Втім, Грем не реагує на закиди недоброзичливців і продовжує демонструвати мережі не лише приємні миті материнства, а й такі, що залишають відбиток на її тілі на все життя. На новому знімку в інстаграмі модель повністю оголилась та з нижнього ракурсу сфотографувала своє тіло після пологів. На ньому видніються численні рожеві розтяжки в районі живота, які частіше за все не зникають і їх можна усунути лише за допомогою лікарів.

"Все ще я. Декілька нових історій", – підписала знімок зіркова матуся. Окрім живота, який ще не прийшов у форму після народження сина, можна побачити пишні груди, прикриті руками, і татуювання в зоні бікіні.



Тіло Ешлі Грем після пологів / Instagram / @ashleygraham

Популярна інстаграм-спільнота, яка часто публікує в себе фотографії знаменитостей із розтяжками, вже взяла світлину Ешлі Грем і місця розтяжок заповнила сяючим гліттером.

Раніше Ешлі Грем також публікувала своє тіло після пологів у профіль, яке творці спільноти також відредагували, подібно до попереднього.