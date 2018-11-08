Ешлі Грем посвітила пишними оголеними сідницями у провокативній зйомці: фото

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Ешлі Грем і Палома Ельсессер
Ешлі Грем і Палома Ельсессер / V Magazine

Популярні пишнотілі моделі Ешлі Грем і Палома Ельсессер знялися у відвертій фотосесії для журналу V Magazine.

Найпровокативніші знімки з фотосесії Грем опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Моделі приміряли образи у стилі 80-х: різнокольорові куртки, боді з яскравими рукавичками і контрастними аксесуарами.

Найвідвертішим став знімок, на якому Ешлі і Палома позують у мереживних панчохах і пуховиках з хустками Versace. З-під верхнього одягу визирають голі сідниці plus-size моделей.

​Ешлі Грем і Палома Ельсессер для V Magazine

​Ешлі Грем і Палома Ельсессер для V Magazine

На другому знімку Ешлі позує у класичному образі – тренчкот з аксесуарами. Проте акцентом на фото стали руки Паломи у зелених рукавицях, які прикривають пишні груди зірки, а також яскравий макіяж Грем.

​Ешлі Грем для V Magazine
​Ешлі Грем для V Magazine

​Ешлі Грем і Палома Ельсессер для V Magazine
​Ешлі Грем і Палома Ельсессер для V Magazine

​Ешлі Грем і Палома Ельсессер для V Magazine
Ешлі Грем і Палома Ельсессер для V Magazine

Теги: LifeStyle Мода Еротика Ешлі Грем
Джерело: 24 канал
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