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Ешлі Грем замилувала мережу відео з маленьким сином

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Ешлі Грем з сином / Instagram / @ ashleygraham

Модель plus-size Ешлі Грем на карантині проводить час разом із маленьким сином та чоловіком. Молода матуся вкотре замилувала мережу кадрами з 3-місячним Айзеком.

Ешлі Грем належить до тих зіркових мам, які з радістю показують своїх малюків шанувальникам. Проте жінка не зловживає цим. Хоча й ділиться з підписниками в інстаграмі світлинами та відео сина, але робить це не часто. Та днями на її сторінці з'явився чарівний ролик.

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Миле відео за добу подивилися майже чотири мільйони разів та прокоментували тисячі разів. 

На ролику Ешлі тримає оголеного малюка на руках і ніжно цілує. Він повернений спиною до камери і його обличчя видно лише на половину, проте навіть так маленькому Айзеку вдалося підкорити мережу. Підписники засипали модель приємними словами.

Молода мама виглядає дуже свіжою та красивою, хоча й постала на відео без макіяжу. Вона одягнена у світлу кофту, що гармонійно виглядає на ролику. 

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Ешлі Грем Зіркові батьки
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