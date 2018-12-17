Ешлі Грем засвітила пишні форми на конкурсі "Міс Всесвіт 2018": яскраві фото

В неділю, 16 грудня, в Таїланді відбувся конкурс краси "Міс Всесвіт 2018". Ведучою масштабної події стала американська модель категорії plus-size Ешлі Грем. Під час конкурсу вона змінила дві розкішні сукні, а також потрапила у халепу – впала зі сходів за лаштунками сцени.

Конкурс "Міс Всесвіт 2018" пройшов у столиці Таїланду, Бангкоку, 16 грудня. За перемогу в ньому боролись двадцять фіналісток, серед яких була українка Карина Жосан. А ведучою масштабного конкурсу стала знаменита модель plus-size Ешлі Грем.

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За декілька годин проведення конкурсу модель встигала оголошувати виходи конкурсанток, знімати Insta-stories і змінити два сценічних образи.

Для першого виходу на сцену Ешлі обрала довгу білу сукню під шию. Приталене плаття без рукавів було декороване геометричними фігурами, які виблискували під світлом софітів. На правій руці виднівся масивний перстень, а у вухах моделі були круглі сережки.



Ешлі Грем на конкурсі "Міс Всесвіт 2018" / Instagram / @ashleygraham

Для другої частини конкурсу Ешлі Грем обрала сукню до підлоги смарагдового кольору, яка теж підкреслювала її пишні форми. Однак довгий рукав та закрите декольте підкреслювали стриманість у її виборі.



Модель була ведучою на грандіозному конкурсі краси / Instagram / @ashleygraham



Сукня Ешлі Грем на "Міс Всесвіт 2018" / Instagram / @cldstyle

До слова, під час проведення конкурсу із знаменитою моделлю трапилась неприємна ситуація. За лаштунками сцени вона впала вниз по сходах перед виходом на сцену. Ймовірно, це трапилось через довгу сукню ведучої. Про деталі падіння вона розповіла на своїй сторінці в Instagram y stories. Ешлі Грем повідомила, що рана виглядає гірше, ніж вона себе почуває.



Падіння Ешлі Грем на конкурсі "Міс Всесвіт 2018" / Скріншот / @ashleygraham