Ешлі Грем засвітила пишні форми у яскравому купальнику

Знаменита американська модель, яка є однією з найпопулярніших у категорії plus-size, опублікувала відверте фото у купальному костюмі. 31-річна Ешлі Грем привабливо демонструє свої форми, звабливо позуючи перед камерою.

Днями Ешлі Грем опублікувала відеоролик, у якому знялася разом зі своєю сестрою Ебігейл. Дівчата з пишними формами представляли нову колекцію купальників від бренду Swimsuits For All. Проте знаменита модель не припиняє ділитися звабливими знімками в інших купальних костюмах та з неймовірних локацій. Так, нові фото Ешлі Грем опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Пишнотіла модель Ешлі Грем приміряла звабливі купальники на відпочинку: фото

На світлині вона постала у бірюзовому пляжному вбранні, стоячи у блакитно-прозорій воді поруч зі скалами. Ешлі широко посміхалася на камеру, позуючи у купальнику від бренду, з який співпрацює. Варто відзначити, що офіційна сторінка марки також поповнилася на звабливі фото пишнотілої Ешлі Грем у відвертих і звабливих пляжних костюмах.



Ешлі Грем / Instagram / @ ashleygraham