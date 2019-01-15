Ешлі Олсен засвітила нового бойфренда: несподівані фото

32-річна зірка фільму "Двоє: я і моя тінь" закрутила роман з молодшим від себе американським художником. Папараці сфотографували Ешлі Олсен і її нового бойфренда на побаченні в Нью-Йорку.

Знімки 32-річної акторки з'явилися на фан-сторінці сестер Олсен в Instagram.

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На світлинах 32-річна Ешлі гуляє вулицями Нью-Йорка разом зі своїм новим бойфрендом Луї Айзнером. Як повідомляє The Daily Mail, закоханим склали компанію улюблений брат хлопця Чарлі і його дівчина.

Пара зустрічається від осені 2017 року, однак Ешлі Олсен жодного разу не афішувала їхніх стосунків. Відомо, що новий бойфренд зірки займається художнім мистецтвом і часто публікує свої роботи на особистій сторінці в Instagram.

Луї проживає в Лос-Анджелесі, а Ешлі, поки що, в Нью-Йорку. Ймовірно, через відстань і насичений графік 32-річної акторки, їхні побачення не є частим задоволенням. Однак в одному зі своїх інтерв'ю дівчина зізналася, що думає над переїздом у Лос-Анджелес.



Ешлі Олсен з новим бойфрендом у Нью-Йорку / Колаж – 24 канал

Варто нагадати, що сестра-близнючка Ешлі Олсен Мері-Кейт вже три роки перебуває у шлюбі з 49-річним Олів'є Саркозі. Чоловік працює банкіром і є братом колишнього президента Франції. А сама Ешлі деякий час зустрічалася з старшим від неї на 28 років фінансистом Річардом Саксом. Однак у 2017 році пара розсталася.