Ешлі Олсен засвітила нового бойфренда: несподівані фото

95
Ешлі Олсен
Ешлі Олсен / Instagram/ @lifestylemarykateashley

32-річна зірка фільму "Двоє: я і моя тінь" закрутила роман з молодшим від себе американським художником. Папараці сфотографували Ешлі Олсен і її нового бойфренда на побаченні в Нью-Йорку.

Знімки 32-річної акторки з'явилися на фан-сторінці сестер Олсен в Instagram.

Читайте також: Принцеса Монако спростувала чутки про розставання з чоловіком: офіційна заява

На світлинах 32-річна Ешлі гуляє вулицями Нью-Йорка разом зі своїм новим бойфрендом Луї Айзнером. Як повідомляє The Daily Mail, закоханим склали компанію улюблений брат хлопця Чарлі і його дівчина.

Пара зустрічається від осені 2017 року, однак Ешлі Олсен жодного разу не афішувала їхніх стосунків. Відомо, що новий бойфренд зірки займається художнім мистецтвом і часто публікує свої роботи на особистій сторінці в Instagram.

Луї проживає в Лос-Анджелесі, а Ешлі, поки що, в Нью-Йорку. Ймовірно, через відстань і насичений графік 32-річної акторки, їхні побачення не є частим задоволенням. Однак в одному зі своїх інтерв'ю дівчина зізналася, що думає над переїздом у Лос-Анджелес.

Ешлі Олсен і її еовий бойфренд
Ешлі Олсен з новим бойфрендом у Нью-Йорку / Колаж – 24 канал

 

Варто нагадати, що сестра-близнючка Ешлі Олсен Мері-Кейт вже три роки перебуває у шлюбі з 49-річним Олів'є Саркозі. Чоловік працює банкіром і є братом колишнього президента Франції. А сама Ешлі деякий час зустрічалася з старшим від неї на 28 років фінансистом Річардом Саксом. Однак у 2017 році пара розсталася.

 
Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові романи
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
сьогодні 19:00 Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
Юлія Девда 147
Кейт Мосс – 45: топ-5 обкладинок глянців із супермоделлю
сьогодні 17:40 Кейт Мосс – 45: топ-5 обкладинок глянців із супермоделлю
406
Назад у минуле: як голлівудські зірки виглядали 10 років тому
сьогодні 10:54 Назад у минуле: як голлівудські зірки виглядали 10 років тому
1375
Знімала однокімнатну квартиру, – К'яра Ферраньї розповіла, як змінилося її життя за 10 років
15 січня 21:01 Знімала однокімнатну квартиру, – К'яра Ферраньї розповіла, як змінилося її життя за 10 років
1518
Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
15 січня 17:08 Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
Богданна Рибак 1004
Найцікавіші події 2019 року: афіша концертів у Києві
15 січня 14:28 Найцікавіші події 2019 року: афіша концертів у Києві
232
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук