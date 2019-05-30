Ештон Катчер виступив свідком у суді стосовно звірячого вбивства його екс-дівчини

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Ештон Катчер
Ештон Катчер / Frederick M. Brown/Getty Images/ canoe.com

Голлівудський актор Ештон Катчер 29 травня виступив в суді в ролі свідка, щоб дати свідчення у справі про вбивство його колишньої дівчини Ешлі Еллерін.

Про це повідомляє видання Daily Mail. Колишня дівчина Ештона Кутчера померла від 47 ножових поранень 22 лютого 2001 роки. Вбивцею був 32-річний Майкл Гарджіліо з прізвиськом "голлівудський різник".

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У той день пара Ешлі та Ештон збиралися на побачення, зокрема пара планувала відвідати афтерпаті премії Grammy.

Я зателефонував Ешлі близько 7:30 вечора, тому що запізнювався. О 8:24 вона сказала, що вийшла з душу і відповіла, що телефонує з телефона свого друга. Це було як: "Побачимося пізніше",
– згадав актор.

Згодом Кутчер дзвонив дівчині, але та не відповіла. Близько о 22:30 хлопець під'їхав до її будинку, однак Еллерін не відчинила двері. Чоловік заглянув у вікно і побачив на килимі червону пляму, яку прийняв за вино. Тоді, на його думку, дівчина образилася на нього, відтак Ештон відправився додому з думкою про те, що він "облажався, бо запізнився" .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений TODAY (@todayshow)

 

Наступного дня 22-річну Ешлі Еллерін знайшли мертвою. Крім того, Гарджіліо звинувачують його у вбивстві щонайменше двох жінок 18 та 32 років, а прокурори домагаються страти серійного вбивці.

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Кримінальні новини
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