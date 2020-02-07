Ештону Кутчеру – 42: найкращі фільми, в яких зіграв актор

Відомий голлівудський актор, телеведучий та продюсер святкує свій день народження. Він запам'ятався глядачам, як харизматичний, стильний та мужній.

Зірці Голлівуду Ештону Кутчеру сьогодні, 7 лютого, виповнюється 42 роки. Його творчий шлях розпочався у 1998 році. З того часу актор знявся у більш, ніж 30 фільмах та був продюсером 24 стрічок. Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас добірку найкращих фільмів, у яких можна побачити Ештона.

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Бурхлива не тільки творча кар'єра актора, а й особисте життя. Деякий час Ештон був у стосунках з Бріттані Мерфі. Потім він зустрічався з акторкою Демі Мур, з якою в нього різниця у віці 15 років. Закохані зіграли весілля в 2005 році. Пізніше мав стосунки з Мілою Куніс. У пари в 2014 році народилася донька Уайатт Ізабель. У 2015 році Міла розповіла, що вони з Ештоном офіційно одружилися, а в 2016 році у них народився син Димитрій Портвуд Кутчер. Відомо, що Міла Кутчер до семи років жила в українському місті Чернівці. Разом із чоловіком та донькою у 2017 році вона відвідала свою батьківщину.