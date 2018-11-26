Ескалація конфлікту на Азові: популярна співачка красномовно підтримала Україну

Відома грузинська співачка Ніно Катамадзе у зв’язку з останніми подіями щодо українсько-російського протистояння оновила фотографія на своїй сторінці у Facebook – тепер на світлині можна побачити прапори України та Грузії, а також напис англійської "Я підтримую Україну".

Оновила Катамадзе свій профіль ще 26 листопада – за день після того, як Росія обстріляла українські кораблі на Азові та захопила українських моряків.

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Тепер головне фото профілю Катамадзе має такий вигляд: на світлину самої співачки додано синьо-жовту стрічку прапору України, на тлі якого написано англійською "Я підтримую Україну!" Біля напису виконавиця також додала прапор Грузії.

Наразі її допис зібрав 169 уподобань і 38 поширень. Крім того, у коментарях прихильники виконавиці вельми позитивно сприйняли таку ініціативу.

Нагадаємо, на початку серпня прем’єр-міністр Росії Дмитро Медвеєв заявив, що можливий вступ Грузії в НАТО може спровокувати страшний конфлікт.