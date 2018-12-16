European Film Award: на церемонії вручення кінопремій згадали про Олега Сенцова

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На церемонії European Film Award здали про Сенцова
На церемонії European Film Award здали про Сенцова / zik.ua

У суботу, 15 грудня, в іспанській Севільї відбулася 31 церемонія вручення премій Європейської кіноакадемії (European Film Award​).

Так, "Найкращим європейським фільмом" визнали чорно-білу драму "Холодна війна" польського режисера Павла Павліковського. В основі сюжету фільму йдеться про історію кохання музиканта та співачки під час холодної війни.

У номінації "Найкращий актор" переміг Марчелло Фонте за роль в стрічці "Догмен".

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"Найкращою європейською комедією" став фільм "Смерть Сталіна" британського режисера Армандо Іаннуччі, який є забороненим в Росії.

Фільм "Смерть Сталіна": дивіться трейлер

Крім того, під час церемонії вручення кінопремій згадали про ув'язненого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова і російського режисера, художнього керівника московського театру "Гоголь-центр" Кирила Серебренникова, якого звинувачують у Росії за шахрайство і який заперечує свою провину.

Польський режисер Агнежка Голланд, яка є членом Європейської кіноакадемії, заявила, що потрібно говорити про тих, "хто через цензуру і несвободу не може зараз відповісти".

Те, що відбувається з Олегом Сенцовим – величезна неповага до культури і свободи творчості,
– наголосила Агнежка Голланд під час церемонії.

Заступник голови Європейської кіноакадемії Майк Доуні зазначив, що рівно рік тому мріяв про те, щоб Олег Сенцов стояв з ним на одній сцені та святкував повернення до свободи.

Дивіться відео виступу Доуні і Голланд:

 

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили у підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. Український режисер припинив голодування 6 жовтня 2018 року. Його голодний протест протривав 145 днів.

Теги: LifeStyle Кіно Олег Сенцов Нагороди
Джерело: 24 канал
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