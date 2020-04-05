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Єва Лонгорія показала, як на карантині займається йогою та робить стійку на голові: відео

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Єва Лонгорія / Instagram / @evalongoria

Відома американська акторка Єва Лонгорія під час карантину залишається вдома. Зірка ділиться з прихильниками своїми заняттями і днями поширила відео, на якому продемонструвала, як займається йогою в домашніх умовах.

В ізоляції важливо знайти для себе справу, яка допоможе з користю провести час. Чудовий приклад шанувальникам показує 45-річна Єва Лонгорія, яка не втрачає активності і навіть на карантині займається спортивними тренуваннями. Так, на чергову відео, яке знаменитість поширила на особистій сторінці в інстаграмі, вона продемонструвала, як робить стійку на голові.

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Йога – це чудовий спосіб розслабитися на карантині, відволіктися від поганих думок та приділити час собі. Суботній день Єва Лонгорія вирішила присвятити саме цьому і замотивувати шанувальників долучитися до неї. На ролику акторка робить стійку на голові в подвір'ї свого будинку, а також хизується чудовою розтяжкою.

Єва одягнена в бордовий спортивний костюм, який складається з кроптопу та лосин. Доповнила вбрання білими кросівками. Волосся Лонгорія зібрала у хвіст. 

Додамо, станом на 4 квітня найбільше випадків коронавірусу зафіксовано у США. Там за останню добу померли 1 480 людей. Це абсолютний антирекорд за весь час пандемії. Впродовж останньої доби в країні виявили понад 35 000 нових хворих на COVID-19 Наразі загальна кількість офіційно підтверджених випадків захворювання в країні складає 278 458. Кількість смертей – 7 159. Одужали 9 897 пацієнтів.


Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Коронавірус COVID-19 Йога Єва Лонгорія
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