Netflix вразив прихильників першим трейлером бойовика "Евакуація": відео з Крісом Гемсвортом
Пандемія коронавірусу не вплинула на прем'єрну дату бойовика "Евакуація" (Extraction). Кінокомпанія Netflix планує показати новинку кіно вже 24 квітня 2020 року на стрімінговому сервісі.
За сюжетом, найманець отримує одне з найнебезпечніших завдань у своїй кар'єрі. Йому потрібно визволити з полону сина злочинця, який перебуває у міжнародному розшуку. І він це успішно робить. Проте як тепер вибратись обидвом з Бангладешу, коли на підлітка та спецагента полюють двоє місцевих наркобаронів, які мають чималі ресурси.
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Постановником фільму "Евакуація" виступив актор і каскадер Сем Харгрейв. Це буде його перша робота у режисерському кріслі. Та, мабуть, саме досвід Харгрейва на знімальному майданчику вплинула на якість бойовика: навіть у першому трейлері глядачі можуть побачити видовищні трюки і кадри, від яких перехоплює дух.
Головні ролі у кінострічці зіграли Кріс Гемсворт, Девід Харбор і Голшіфт Фарахані. Прем'єра фільму "Евакуація" відбудеться на Netflix 24 квітня.
Дивіться офіційний трейлер фільму "Евакуація": відео
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