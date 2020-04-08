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Netflix вразив прихильників першим трейлером бойовика "Евакуація": відео з Крісом Гемсвортом

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"Евакуація": трейлер, сюжет і дата виходу / Пресслужба

Пандемія коронавірусу не вплинула на прем'єрну дату бойовика "Евакуація" (Extraction). Кінокомпанія Netflix планує показати новинку кіно вже 24 квітня 2020 року на стрімінговому сервісі.

За сюжетом, найманець отримує одне з найнебезпечніших завдань у своїй кар'єрі. Йому потрібно визволити з полону сина злочинця, який перебуває у міжнародному розшуку. І він це успішно робить. Проте як тепер вибратись обидвом з Бангладешу, коли на підлітка та спецагента полюють двоє місцевих наркобаронів, які мають чималі ресурси. 

Дивіться також: Фільми квітня, прем'єри яких перенесли через пандемію коронавірусу

Постановником фільму "Евакуація" виступив актор і каскадер Сем Харгрейв. Це буде його перша робота у режисерському кріслі. Та, мабуть, саме досвід Харгрейва на знімальному майданчику вплинула на якість бойовика: навіть у першому трейлері глядачі можуть побачити видовищні трюки і кадри, від яких перехоплює дух. 

Головні ролі у кінострічці зіграли Кріс Гемсворт, Девід Харбор і Голшіфт Фарахані. Прем'єра фільму "Евакуація" відбудеться на Netflix 24 квітня.

Дивіться офіційний трейлер фільму "Евакуація": відео 

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Netflix
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