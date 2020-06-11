Голлівудський актор Еван МакГрегор розійшовся з дружиною Ів Мавракіс 2 роки тому. Тепер вони отримали офіційне розлучення.

Еван, відомий за роллю Обі-Вана Кенобі у космічній сазі "Зоряні війни", покинув дружину після 22 років спільного життя заради молодої акторки Мері-Елізабет Вінстед. Про офіційне розлучення повідомляє видання The Daily Mail.

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Розлучення Евана МакГрегора та Іви Мавракіс

Ця новина сколихнула світ в жовтні 2017 року. Тоді ЗМІ писали про розрив однієї з найміцніших голлівудських пар. Вони довго не могли дійти згоди з приводу опіки над дітьми, розподілу майна та інших фінансових питаннях.

Еван зазначав, що платить забагато аліментів, які необхідні для утримання дітей, а Ів наполягала, щоб ексчоловік зустрічався з дітьми тільки після її згоди.

Врешті-решт пара змогла владнати всі непорозуміння і шлюборозлучний процес, який тривав майже два з половиною роки, нарешті закінчився.



Еван МакГрегор та Ів Мавракіс розлучилися / Фото: Getty Images

Що відомо про стосунки Евана МакГрегора та Іви Мавракіс?

Еван та Ів познайомилися на зйомках серіалу "Королівський адвокат Кавана" у 1995 році. Чоловік виконав у ньому епізодичну роль, а його майбутня обраниця була художником-декоратором. Їхні стосунки розвивалися дуже стрімно і вже в липні того ж року пара зіграла весілля.

Щодо нової коханої МакГрегора Мері-Елізабет Вінстед, то вона розійшлася з чоловіком, режисером і телевізійним сценаристом Райлі Стірнсом у травні 2017 року. Вони були одружені сім років.