Ейфелева вежа в Парижі повністю відновила свою роботу. З 15 липня вперше за кілька місяців туристам дозволили відвідувати третій поверх пам'ятки.

Також до кінця літа на квитки на Ейфелеву вежу для дітей від 4 до 11 років діятимуть знижки, повідомляє Le Figaro.

Варте уваги Вражаюча історія афериста, що двічі продав Ейфелеву вежу

Крім цього, кожного четверга та п'ятниці там проводитимуть вечірки для молоді за участю діджеїв. При цьому танці будуть заборонені, а також відвідувачі повинні дотримуватися соціальної дистанції.

My top floor reopens today!

Ready for the most amazing ascent in France? #EiffelTower — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) July 15, 2020

Ейфелева вежа та COVID-19: головне

Щорічно Ейфелеву вежу відвідує приблизно 7 мільйонів туристів. Вона була закрита ще в березні через пандемію коронавірусу COVID-19. Через це за час карантину недоотримувала до 9 мільйонів євро потенційного прибутку.

З 25 червня найвизначніша пам'ятка Парижу відновила роботу лише частково. Тоді відкрили лише два поверхи і не працював ліфт. Також були обмеження щодо кількості людей, які могли одночасно перебувати на вежі.

Варто зауважити: раніше відвідували Ейфелеву вежу переважно іноземні туристи – таких було близько 80% . Натомість тепер цей показник змінився: приблизно дві третини відвідувачів – з Франції.

Довідка. Станом на 16 липня у Франції підтвердили 210 568 випадків коронавірусу. 30 123 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою. Натомість 78 945 пацієнтам вдалося одужати.