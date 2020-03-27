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Ейфелева вежа нагадає парижанам про необхідність ізоляції новими ілюмінаціями

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Ейфелева вежа змінить ілюмінацію в умовах пандемії / Фото з відкритих джерел

Нині найвідоміші туристичні пам'ятки по всьому світу зачинені для громадян. Проте визначні об'єкти також пристосовують до умов пандемії коронавірусу. Так, Ейфелева вежа змінить звичну ілюмінацію на підтримку медиків та нагадає про необхідність ізоляції.

Відсьогодні, 27 березня, уряд французької столиці вирішив долучити найбільшу пам'ятку Ейфелеву вежу до боротьби з коронавірусом. Так, традиційні вогні замінять нові ілюмінації зі словами "Залишайтеся вдома" та "Дякую". 

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Кожного вечора сталева красуня буде нагадувати парижанам про необхідність дотримуватися умов карантинного режиму та віддасть шану працівникам різних сфер діяльності, які цілодобово рятують тисячі людських життів по всьому світу. 

"О 20:00 слово "Дякую" буде підсвічено на Ейфелевій вежі на знак подяки медпрацівникам, поліції, пожежним, рятувальникам, військовим, касирам, прибиральникам, продавцям, добровольцям і всім мобілізованим в період коронавірусу", – йдеться в заяві мера Парижа. 

Так, з 20:30 до 23:00 англомовна та франкомовна фрази "Залишайся вдома" будуть змінювати одна одну. Вони нагадають суспільству про необхідність самоізоляції заради спільного майбутнього. 

Нагадаємо, що у Франції кількість хворих на коронавірус перетнула позначку в 29 тисяч. Серед інфікованих 1 689 жертв та майже 5 тисяч тих, хто поборов вірус


Що робити, коли повернулися з вулиці: правила / Інфографіка 24 каналу

Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle Новини Франції Коронавірус COVID-19 LifeStyle Новини культури
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