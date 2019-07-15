FaceApp і "Гра престолів": як головні герої виглядали би в старості – кумедна фотопідбірка

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FaceApp для головних героїв "Гри престолів"
FaceApp для головних героїв "Гри престолів" / HBO та фільтр від FaceApp

Мережу підриває новий додаток для гаджетів FaceApp! За його допомогою користувачі можуть накласти на фотографії фільтр "віку" та побачити, як вони будуть виглядати у своїй старості. Журналісти LifeStyle 24 вирішили протестувати застосунок на головних героях культового серіалу "Гра престолів".

До флешмобу долучились тисячі українців включно з вітчизняними зірками. В мережі Instagram більшає світлин із хештегом #FaceApp, де юзери додають своїм фотографіям кілька десятків років.

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Що відомо про додаток FaceApp?За словами розробників, це додаток з нейронною технологією редагування фотографій. У ньому є безліч фільтрів, які можуть вдосконалити обличчя людини – прибрати зайві зморшки чи акне або ж додати свіжості та яскравості, та інше. У нещодавньому оновленні з'явилась нова функція, за допомогою якої користувачі можуть накласти фільтр "вік", де є можливість зробити своє обличчя молодшим або значно старшим. Застосунок має "тріальну" версію – безкоштовних три дні користування, або ж платну версію на необмежений термін часу.

Цієї весни завершилась масштабна кіносага "Гра престолів" за мотивами романів фантаста Джоджа Мартіна. Ми знайшли промо-кадри останніх сезонів серіалу телеканалу HBO та наклали на них фільтр "старості". Що вийшло – дивіться у нашій фотопідбірці.

FaceApp
Серсея Ланністер / Фото HBO та фільтр від FaceApp

FaceApp
Дейнеріс Таргарієн / Фото HBO та фільтр від FaceApp

FaceApp
Джеймі Ланністер / Фото HBO та фільтр від FaceApp

FaceApp
Ар'я Старк / Фото HBO та фільтр від FaceApp

FaceApp
Семвелл Тарлі / HBO та фільтр від FaceApp

FaceApp
Теон Грейджой / Фото HBO та фільтр від FaceApp

FaceApp
Бран Старк / Фото HBO та фільтр від FaceApp

FaceApp
Джон Сноу / Фото HBO та фільтр від FaceApp

FaceApp
Мелісандра / Фото HBO та фільтр від FaceApp

FaceApp
Лорд Варіс / Фото HBO та фільтр від FaceApp

FaceApp
Санса Старк / Фото HBO та фільтр від FaceApp

FaceApp
Брієнна Тарт / Фото HBO та фільтр від FaceApp

FaceApp
Король Ночі / Фото HBO та фільтр від FaceApp

Що таке "Гра престолів"?"Гра престолів" – фентезійний серіал знятий телеканалом HBO, в основу якого покладено серію книг "Пісня льоду і полум'я". Попри те, що автор циклу, Джордж Мартін, написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Проте це не завадило кількасезонній сазі обігнати сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (фінальний) сезони серіалу базувалися на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.

Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Він вмістив у собі всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.

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Теги: Новини LifeStyle Голлівуд LifeStyle Новини Техно Кіно Гра престолів Додатки
Джерело: LifeStyle 24
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