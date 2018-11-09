До дня української писемності та мови 24 канал підготував цікаві факти про нашу солов'їну, які варто знати кожному.

Мова і цифри

Не будемо вас втомлювати статистикою, але важливі цифри про мову розповімо. Зокрема, сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів.

За лексичним наповненням найближча до нашої мови є білоруська (84%), слідом іде польська (70%) та сербська (68%) мови. Російська не в трійці – лише четверте місце (62%).

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Якщо порівнювати фонетику та граматику, то українська має від 22 до 29 спільних рис із білоруською, чеською, словацькою та польською мовами, а от із російською – лише 11.

Варто додати, що і на інші сусідні слов'янські мови вплинула українська. Наприклад, такі слова, як "гопак", "козак", "степ", "бандура", "борщ", є у багатьох мовах світу.

Іменник в українській мові має 7 відмінків і один з них – кличний. Саме він і відрізняє нашу мову від інших східнослов’янських мов.

Слово на 30 букв

Найдовшим словом в українській мові є слово "дихлордифенілтрихлорметилметан". Так називається хімікат, з допомогою якого борються із шкідниками.

Таке слово на 30 літер на одному подиху і не вимовиш.

І ще про рекордсменів

Найбільше наших слів починаються з літери "п", а найчастіше використовується – "о". А от букви "ф" і "г" використовуються найрідше. Адже слова на літеру "ф" здебільшого запозичені.

Українська мова надзвичайно багата на синоніми. Найбільшу кількість синонімів має слово "бити". Згідно із словником, їх понад 40.

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Цікаво також, що дуже багато значень має абревіатура ПК. Зазвичай ця абревіатура асоціюється у нас з персональним комп’ютером. Але також ПК може розшифровуватися, як "палац культури", "паровий кран", "перфокарта", "пістолет-кулемет", "предметний каталог", "Повітряний кодекс", "пожежний кран", "постійний комітет", "променевий кінескоп", "проміжний конденсатор", "прохідницький комбайн", "прядильно-крутильна (машина)", та багато інших.

"Дзеркальні слова"

У нашій мові є незвичні слова – паліндроми. Це слово чи фраза, які можна читати як зліва направо, так і справа наліво. В українській мові є тільки два паліндроми, які складаються із семи літер: "ротатор" і "тартрат".

Паліндромами навіть пишуть вірші, а також створені різні ігри, у яких суть проста – скласти побільше "дзеркальних" фраз.

Нашого цвіту по усьому світу

Українська мова має "напівофіційний" статус в американському окрузі Кук. Так, ще у 2013 році влада округу презентувала нову україномовну програму з інформування населення регіону про податкову політику влади. Ви можете подумати, що тут такого особливого, проте саме українську мову обрали, тому що вона одна з найбільш вживаних мов у цьому районі.

Загалом у світі до 45 мільйонів людей володіють українською. Вражаюча цифра, правда ж? Ми здатні помножити це число. І почати це може кожен, варто лише більше розмовляти українською на роботі та вдома, читати українською книжки і дивитися фільми.

Якщо ви також знаєте цікаві факти про українську мову, то напишіть їх у коментарях.

У День української писемності та мови пригадайте основні правила: