Американська співачка Леді Гага 29 травня випустила довгоочікуваний музичний альбом Chromatica. Новий хіт під назвою Fun Tonight особливо зацікавили прихильників, адже чимало людей запідозрили, що його Гага присвятила своєму екскоханому - 51-річному Крістіану Карино.

34-річна виконавиця мала чимало романів і один з них пророкував їй швидке одруження та вічне кохання – її концертний агент Крістіан Карино зустрічався та освідчився співачці, але після церемонії Золотий глобус 2019 пара розійшлась. Інсайдери західних ЗМІ повідомляли, що причиною розриву відносин стала постійна ревнивість чоловіка та бажання бути завжди в центрі уваги поряд з нею.

До теми Леді Гага випустила новий альбом Chromatica: слухайте онлайн

Що відомо про стосунки Леді Гаги і Крістіана Карино?Знаменита пара зустрічалась близько двох років – чоловік супроводжував її на концертах та червоних доріжках. Незадовго до розриву стосунків Карино освідчився співачці, але наприкінці лютого 2019-го пара розірвала роман. В мережі виникло чимало чуток, що причиною став таємний роман Леді Гаги і Бредлі Купера, оскільки вони разом знімались у романтичному фільмі "Народження зірки". До того ж, приблизно у цей час про розлучення заявив і сам Бредлі Купер з Іриною Шейк. Але все виявилось неправдою, а сама Леді Гага розповіла, що потерпала від ревнощів чоловіка, а порвати стосунки з ним назавжди допомогли наважитись її друзі.

Наразі співачка щаслива з іншим чоловіком – Майклом Поланскі, а також дуже мріє про сім'ю та дітей. Втім, новий альбом артистки, ймовірно, став пережитком всіх її емоцій та розчарувань, які вона зазнала минулого року. Слова з нової пісні Fun Tonight так і натякають на її невдалі стосунки з Крістіаном Карино.

Ти любиш папараці, любиш славу, хоча знаєш, що це завдає мені болю. Я немов в тюремному пеклі. Коли я кричу, ти йдеш. Коли мені сумно, ти просто хочеш пограти. З мене досить. Чому ж я залишаюся?

– йдеться у тексті пісні Гаги.

У твіттері свої здогадки щодо пісні та Крістіана висловили вже чимало інтернет-користувачів: "Хто-небудь, крім мене, зрозумів, що пісня Fun Tonight про Крістіана Карино?", "Така лірична пісня, неймовірний вокал. Мова ж йде про Карина?", "У тексті пісні Fun Tonight нас чекав сюрприз. Про..., о Боже мій, вона ж точно присвячена Карино!". Пропонуємо і вам послухати нову пісню Леді Гаги, яка наробила шуму в мережі.

Леді Гага – Fun Tonight: слухати пісню онлайн