Фанати Джастіна Бібера запідозрили, що нова пісня присвячена екс-коханій Селені Гомес: подробиці

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Джастін Бібер
Джастін Бібер / www.vanityfair.com

Днями один з найпопулярніших поп-співаків сьогодення випустив новий хіт під назвою Do not Check On Me. Після прем’єри пісні прихильники Джастіна Бібера вирішили, що його нова композиція присвячується колишній дівчині Селені Гомес.

На своїй сторінці в Instagram Джастін Бібер анонсував уривок з пісні Do not Check On Me. Що цікаво, американський поп-співак записав трек разом з Крісом Брауном, однак його фанати все ж переконані, що він створив її, думаючи про екс-кохану – Селену Гомес.

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Річ у тім, що слова пісні мало нагадують історію їхніх з Селеною стосунків, попри те, що у тексті немає жодного натяку на їхнє минуле.

Може, тобі й прийде це в голову, але про мене не турбуйся. Моє серце знову в цілості й схоронності, воно не пропустило жодного удару. Я відчуваю, що я відпочив і не сумую за сном. Не сприймай близько до серця, якщо я не можу відповісти прямо зараз. Я віддалився, тому що не хочу, щоб мене чіпали. Не дозволю привидам минулого обтяжувати моє майбутнє. Я вільний,
– співає Джастін Бібер у своєму куплеті нової пісні.

Прихильники одразу засипали його коментарями у стилі: "У тебе є дружина, а ти все ще пишеш пісні для Селени?", "Привид з твого минулого зараз живе кращим життям, і тепер тобі знайшлося, що сказати?" і тд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

 



Скріншоти з Instagram / @justinbieber

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Теги: LifeStyle Джастін Бібер Селена Гомес
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