Фанати розчаровані: Spice Girls вперше дали концерт після возз'єднання – фото і відео

Попри всі перешкоди, чимало скандалів та госпіталізацію співачки Мел Бі через проблеми із зором, британський поп-гурт Spice Girls таки дав свій перший концерт після возз'єднання. Однак 43-річній Еммі Бантон, 46-річній Джері Голлівелл, 43-річній Мелані Браун та 45-річній Мелані Чісголм не вдалося зробити виступ таким успішним, як у дев'яності роки.

Перші фото з концерту з'явилися на офіційній сторінці гурту в Instagram. Для концерту співачки одягнули яскраві вбрання та запалили на сцені, однак не усі глядачі залишилися задоволеними, а десятки фанів навіть покинули стадіон "Кроук Парк" у Дубліні, де проходив виступ. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Так, британське ЗМІ пише, що на концерт зібралося близько 58 тисяч людей, а квитки коштували до 186 доларів. Через проблеми зі звуком голосів співачок були практично не чути. Пізніше Мелані Браун наголосила, що на наступному концерті звук буде краще.

Фанати не чули спів через проблеми зі звуком: дивіться відео з концерту Spice Girls

Що цікаво, екс-учасниця гурту Вікторія Бекхем опублікувала архівне фото Spice Girls з 90-х років і у підписі побажала своїм колегам успіхів у початку їхнього туру.

Хто такі Spice Girls?Британська жіноча поп-група Spice Girls була створена 1994 року за участю Мелані Браун, Вікторії Адамс (Бекхем), Емми Бантон, Мелані Чісхолм і Джері Холлівелл. У 2001 році кожна зі співачок запустила власний сольний проект, і колектив розпався.



Spice Girls возз'єдналися для туру Великою Британією, який запланований на літо 2019 року. Проте гурт виступає не у повному складі – Вікторія Бекхем не братиме участі у концертах.