Фанати щасливі: Сара Джесіка Паркер заявила про повернення Керрі Бредшоу

53-річна американська зірка приголомшила шанувальників натяком на повернення улюбленого персонажа Керрі Бредшоу. Однак це не говорить про відродження серіалу "Секс і місто", в якому зіграла популярна Сара Джесіка Паркер.

Нове відео, на якому 53-річна Сара Джесіка Паркер постала у доволі знайомому всім образі Керрі Бредшоу, зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Мій старий друг. Вона ненадовго повертається. Партнерство з великим брендом і підтримка справи, про яку ми всі піклуємося. Більше в майбутньому,

– прокоментувала відео актриса.

Варто нагадати, що восени 2018 року вже ходили чутки про ймовірне продовження серіалу “Секс і місто”, яке виходило на екрани протягом шести років. Однак акторка була змушена розчарувати шанувальників і повідомити, що навіть якби продовження історії хотіли зняти, у неї немає майбутнього.

Новий варіант може бути доволі незвичним. Це не буде продовженням. Якщо раптом все-таки буде вирішено зробити кілька нових епізодів, то всі повинні розуміти, що місто змінилося і живе за зовсім іншими правилами. Якщо все робити так, як раніше, то нові серії вийдуть нереалістичними і не відповідають новому контексту. Але було б цікаво подивитися, як чотири абсолютно різні дівчини досліджують Нью-Йорк 2018 року. З цього може вийти щось захоплююче, але це точно не можна буде назвати продовженням,

– зізналася в одному зі своїх інтерв'ю Сара Джессіка Паркер.