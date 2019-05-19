Понад мільйон шанувальників популярного серіалу "Гра престолів" зажадали від телеканалу HBO перезняти останній восьмий сезон шоу.

Петиція, яку розмістили на сайті change.org 16 травня всього за два дні набрало понад мільйон підписів. Станом на 5 ранку 19 травня петиція вже зібрала 1 мільйон 20 тисяч 600 підписів.

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Автори петиції поскаржилися, що творці серіалу довели свою некомпетентність, коли у них немає вихідного матеріалу (тобто книг), до якого можна звернутися і наголосили, що серіал "заслуговує останнього сезону, який би мав сенс".

Передостання серія восьмого сезону кіносаги у жанрі фентезі "Гра престолів" встановила новий рекорд переглядів у США, зібравши 18,4 мільйона переглядів в ефірі, а також на платформах HBO GO і HBO NOW. Середнє число глядачів за восьмий сезон оцінюється в 43 мільйони на серію, що на 10 мільйонів вище, ніж в сьомому сезоні.

Водночас найбільше переглядів в історії серіалів набрав п'ятий епізод восьмого сезону "Гри престолів" під назвою "Дзвони". На різних платформах телеканалу HBO його подивилися більше 18 мільйонів осіб.

Остання серія кіносаги буде показана вже сьогодні – 19 травня о 21:00.

Дивіться відео тизеру останнього епізоду серіалу:

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Серіал містить всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.