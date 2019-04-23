Фанати запідозрили вороже ставлення сім'ї принца Вільяма до Меган Маркл: фотодоказ

У неділю, 21 квітня, британська королева Єлизавета II відсвяткувала своє 93-річчя. На честь цього усі члени королівського сімейства привітали її, однак публікація герцогів Кембриджських на їхній офіційній сторінці в Instagram викликала чимало обговорень серед користувачів у мережі.

Так, принц Вільям та Кейт Міддлтон опублікували сімейне фото, на якому зображені герцоги Кембриджські з дітьми, принц Філіпп, Єлизавета II та принц Гаррі. Фанати королівської родини обурилися через те, що на знімку не була зображена дружина принца Гаррі Меган Маркл.

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"Бажаємо дуже щасливого 93-го дня народження її Величності королеві!", – прокоментували знімок герцоги Кембриджські.

Що цікаво, світлину було зроблено у 2016 році, коли Меган Маркл ще не була членом королівської сім'ї. Однак користувачі у мережі поцікавилися, чому було обрано саме це фото, адже за останній рік з'явилося чимало світлин з герцогинею Сассекською.

Цікавий вибір фото. Виглядає так, ніби ви шукаєте неприємності. Зараз існує достатньо чуток та спекуляцій на цю тему, тоді навіщо додавати паливо до вогню?

– зазначила одна з прихильниць (@anni24_7) у коментарях.

Але також інші шанувальники не погоджуються з такими звинуваченням і не розуміють, чому інші скаржаться на це фото.

"Це день народження королеви, тому кожен королівський акаунт публікує персональні фотографії, на яких зображені представники родини з Єлизаветою II", – написала користувачка з іменем @carebear1st.

Додамо, що на своїй сторінці в Instagram Меган Маркл та принц Гаррі також опублікували власні знімки з королевою без герцогів Кембриджських.

Що відомо про ворожнечу Меган Маркл і королівської сім'ї?Меган Маркл часто має суперечності з представниками Кенсінгтонського палацу. На останніх місяцях вагітності вона припинила виконувати свої королівські обов'язки, оголосивши про декретну відпустку. Однак герцогиня Сассекська не почала більше відпочивати, а одразу ж звернулась до Її Величності з проханням мати незалежність від палацу. Однак таке звернення Єлизавета ІІ оцінила як перший крок до руйнування монархії.



Попри вето британської королеви принц Гаррі та Меган Маркл таки отримали невеличку незалежність: у мережі вони створили офіційну сторінку, на якій інформують своїх прихильників про заплановані заходи.