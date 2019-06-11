Фанати здивовані: Джастін Бібер кинув виклик Тому Крузу на спортивний бій

Знаменитий американський співак Джастін Бібер здивував прихильників новою витівкою. 25-річний хлопець покликав голлівудського актора Тома Круза на бій і навіть запропонував кандидатуру того, хто мій би його провести.

Нова витівка Джастіна Бібера, який переніс весілля через депресію, підірвала мережу і неабияк насторожила шанувальників. Їхній 25-річний кумир, не пояснивши причин, кинув виклик на бій 56-річному голлівудському актору Тому Крузу. Допис-звернення артист опублікував на своїй сторінці в Twitter.

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Бібер запропонував акторові вийти на ринг і позмагатися у поєдинку, зазначивши, що якщо той не прийме виклик, то "ніколи не відмиється".Також виконавець зазначив, що бій може провести президент UFC Дейна Вайт.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ? — Justin Bieber (@justinbieber) 10 червня 2019 р.

Проте зірка фільмів "Мумія" і "Місія нездійсненна" ніяк не відреагував на виклик поп-співака. Однак несподівано для усіх пропозицію прокоментував один із найзнаменитіших бійців Конор МакГрегор. Чемпіон UFC дав ідею провести бій за допомогою McGregor Sports and Entertainment.