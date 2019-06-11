Фанати здивовані: Джастін Бібер кинув виклик Тому Крузу на спортивний бій

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Джастін Бібер
Джастін Бібер / Instagram / @justinbieber

Знаменитий американський співак Джастін Бібер здивував прихильників новою витівкою. 25-річний хлопець покликав голлівудського актора Тома Круза на бій і навіть запропонував кандидатуру того, хто мій би його провести.

Нова витівка Джастіна Бібера, який переніс весілля через депресію, підірвала мережу і неабияк насторожила шанувальників. Їхній 25-річний кумир, не пояснивши причин, кинув виклик на бій 56-річному голлівудському актору Тому Крузу. Допис-звернення артист опублікував на своїй сторінці в Twitter.

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Бібер запропонував акторові вийти на ринг і позмагатися у поєдинку, зазначивши, що якщо той не прийме виклик, то "ніколи не відмиється".Також виконавець зазначив, що бій може провести президент UFC Дейна Вайт.

Проте зірка фільмів "Мумія" і "Місія нездійсненна" ніяк не відреагував на виклик поп-співака. Однак несподівано для усіх пропозицію прокоментував один із найзнаменитіших бійців Конор МакГрегор. Чемпіон UFC дав ідею провести бій за допомогою McGregor Sports and Entertainment.

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Джастін Бібер Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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