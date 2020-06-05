Володимир Дантес повернувся до музики після 5-річної паузи. Артист зізнався, що на початку своєї кар'єри прагнув, аби його смаки відповідали тогочасним трендам. Тому в списку його улюблених виконавців поряд з Мерк'юрі та Леноном опинилася Лариса Доліна.

Курйозний інцидент Володимир Дантес пригадав в інстаграм-профілі. Популярність та медійністю йому забезпечила участь в талант-шоу "Фабрика зірок". Саме з цим проєктом пов'язані його шокуючі музичні смаки.

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20-річним Володимир Дантес заповнив анкету на "Фабрику зірок", проте для молодого співака складним було питання про улюблених виконавців. Тоді, аби не зганьбитися перед продюсерами, він вирішив вказати трендових виконавців того часу. Якщо імена лідера рок-гурту Queen Фредді Мерк'юрі та засновника легендарних The Beatles були цілком прогнозованими, то естрадна російська співачка Лариса Доліна в цьому переліку зараз шокує й самого Дантеса.

Співак та ведучий не приховує, що тоді чув лише чотири її популярні пісні, проте йому здавалося, що це еталон. Тепер, коли Дантес починає говорити про тренди, моду чи стиль, він завжди зі сміхом згадує Доліну. Він переконаний, що в кожного покоління слухачів свій еталон й щиро сподівається стати ним для нащадків.

Мені здається, що в будь-якого покоління своя "доліна". І колись, а може й вже, і я буду нею,

– припустив виконавець.