Після тріумфу на премії Греммі-2020 в американської співачки Біллі Айліш з'явилася ціла армія прихильників. Один із її фанатів навіть нахабно навідувався до неї додому. Артистка вимушена була подати позов до суду. Тепер сталкер не може наближатися до неї протягом трьох років.

Видання TMZ повідомляє про те, що Біллі Айліш отримала довгостроковий судовий захист від чоловіка Пренеллу Русо, який сім разів вдирався до неї додому.

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Судовий позов знаменитість подала на початку травня. За її словами, сталкер приходив до її будинку без маски та рукавичок, торкався дверної ручки та дзвінка. Дівчину це налякало, адже зараз зустрічатися із незнайомими людьми дуже небезпечно.

Оскільки у світі триває пандемія коронавірусу і діють певні обмеження, то слухання відбулося в порожній залі. Співачка, її батьки та адвокат змогли долучитися до засідання за допомогою телефонного зв'язку.

Отже, згідно з рішенням Верховного суду округу Лос-Анджелес прихильнику артистки надали заборонний ордер на три роки. Відповідно до нього, чоловік не має права наближатися до свого кумира та її сім'ї ближче, ніж на 91 метр. Також ордер забороняє Руссо нападати на Біллі та її сім'ю або переслідувати їх, наближатися до місць, де вона працює.