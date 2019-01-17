Фани не впізнали: Наомі Кемпбелл кардинально змінила зачіску – фото

48-річна супермодель Наомі Кемпбелл відома своїм розкішним стилем і норовливим характером, за що їй дали прізвисько "чорна пантера". Що цікаво, частиною її образу є перуки, які вона завжди одягає. Зазвичай – це довге і гладке чорняве волосся.

Однак Наомі вирішила припинити приховувати свою зачіску і днями показала, як вона справді виглядає без перуки. Зірка зізналася, що її справжнє волосся дуже пошкоджене і вона ледь повністю не облисіла через постійне нарощування.

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17 січня Кемпбелл стала гостею показу Louis Vuitton у Парижі і здивувала усіх своєю незвичайною зачіскою з кучерями. Найімовірніше, це нова перука знаменитості.

Також для виходу Наомі приміряла шовкове плаття, яке поєднала з піджаком бежевого кольору і сонцезахисними окулярами.



Наомі Кемпбелл / Getty Images



Наомі Кемпбелл / Getty Images



Наомі Кемпбелл / Getty Images



Наомі Кемпбелл / Getty Images



Наомі Кемпбелл / Getty Images



Наомі Кемпбелл / Getty Images