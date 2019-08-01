Фантастична четвірка: Роббі, Ді Капріо, Пітт і Тарантіно відвідали прем'єру фільму в Лондоні

Вже добре відомий акторський склад фільму "Одного разу в Голлівуді" у повному складі відвідав фотокол і прем'єру картини у столиці Великобританії. Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт, Марго Роббі і творець стрічки, яка ще до випуску стала однією з найпопулярніших, Квентін Тарантіно з задоволенням позували перед камерами.

Тизери, трейлери і постери до фільму "Одного разу в Голлівуді" неабияк розігрівали інтерес у прихильників творчості Тарантіно перед очікуваною прем'єрою. Так, презентація кінокартини розпочалася ще в травні, по черзі з'являючись у найпопулярніших містах світу. Днями прем'єра стрічки відбулася і в Лондоні. На зустріч з репортерами для фотоколу прибули всі головні актори фільму.

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Ніжна Марго Роббі, небезпечний Ді Капріо, ефектний Бред Пітт і їхній наставник, легендарний Квентін Тарантіно дозволили присутнім зробити чимало їхніх кадрів на даху готелю Corinthia. 29-річна акторка, яка зіграє знамениту Шерон Тейт, постала перед прихильниками у світлому total look від марки Dоen. На ній були білі широкі джинси, вільна сорочка світло-бежевого відтінку і неординарні солом'яні туфлі на підборах.



Марго Роббі / Getty Images

Хлопці у свою чергу вирішили більше відповідати своїм образам у картині, тому обрали "небезпечні" вбрання, доповнивши їх сонцезахисними окулярами. А Квентін Тарантіно задав кольору і настрою фантастичній трійці, ідеально доповнивши її. Він одягнув сорочку з яскравим принтом.



Марго Роббі, Ді Капріо, Тарантіно і Бред Пітт на прем'єрі фільму "Одного разу в Голлівуді" в Лондоні / Getty Images