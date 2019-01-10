Фантастична жінка: Дженніфер Лопес приголомшила сексапільною фотосесією для глянцю

49-річна популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес стала зіркою лютневого номера глянцевого журналу Harper's Bazaar.

Джей Ло у незвичній червоній сукні від Gucci прикрасила обкладинку глянцю Harper's Bazaar і знялася у звабливій фотосесії.

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В інтерв'ю видання знаменитість зізналася, що почувається щасливою жінкою з двома дітьми і коханим. За словами Дженніфер, її головна мета це навчити нащадків любити себе.

Я виросла в Бронксі. У мене було дуже урбаністичне виховання з брейк-дансом 80-х, Adidas й обручі. Також обожнювала мюзикли. Моя головна мета – навчити дітей любити себе і розуміти свою цінність. Я дуже старанно працюю і вони повинні брати з мене приклад. Вони бачать милосердя і любов. Я вчу сина поважати жінок і дорожити тим, що вони приносять у його життя,

– пояснила зірка.

У новій фотосесії Лопес продемонструвала образ сильної жінки – спортсменки. Співачка вкотре продемонструвала ідеальну фігуру у 49 років. На нових знімках Дженніфер позує у боді та купальниках зі сміливими вирізами та декольте.



Дженніфер Лопес / Harper's Bazaar



Дженніфер Лопес / Harper's Bazaar



Дженніфер Лопес / Harper's Bazaar



Дженніфер Лопес / Harper's Bazaar



Дженніфер Лопес / Harper's Bazaar



Дженніфер Лопес / Harper's Bazaar



Дженніфер Лопес / Harper's Bazaar