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Фантастичне тріо: Карла Бруні, Белла Хадід і Ріккардо Тиші для французького Elle

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Карла Бруні, Белла Хадід і Ріккардо Тиші для французького Elle / Instagram / @ellefr

Знаменита американська модель Белла Хадід, французька співачка та колишня перша леді Карла Бруні, а також головний креативний директор модного бренду Burberry Ріккардо Тиші разом знялись французького Elle. В мережі з’явились перші 2 розкішні світлини.

Фотографією з обкладинки зірки фотосесії поділились на своїх сторінках у соціальних мережах. Ікони сучасної моди разом обрали чорні образи від бренду Burberry.

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Зйомка відбувалась у старовинному маєтку, де знаменитості мали чудову можливість продемонструвати на камеру речі з нової колекції Тиші. Автором зйомки став знаменитий американський фотограф Марк Селігер.

Ріккардо Тиші Белла Хадід Карла Бруні
Карла Бруні, Белла Хадід і Ріккардо Тиші для французького Elle / Instagram / @ellefr

"Це був чарівний і веселий день зйомок з тобою, Ріккардо Тиші, і Беллою", – написала на своїй інстаграм-сторінці 52-річна Карла Бруні.

"Мрія… Разом з Карлою Бруні та Рікардо Тиші ми знялись для французького Elle завдяки Марку Селігеру. Дякую, Рікардо, за цей неймовірний момент. Ніколи не забуду. Люблю вас так ніжно!" – поділилась захоплена Белла Хадід.

"Карла і Белла, спасибі, що розділили цей дивовижний момент зі мною для французького Elle. Я так сильно люблю вас обох!" – не стримав емоцій і Ріккардо Тиші.

Ріккардо Тиші Белла Хадід Карла Бруні
Карла, Белла і Ріккардо для ElleInstagram / @ellefr

Варто додати, що Ріккардо Тиші також знявся для сольної обкладинки глянцю, одягнувши "мілітарі"-образ.

Ріккардо Тиші
Креативний директор Burberry Ріккардо Тиші для французького Elle / Instagram / @ellefr

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Мода Белла Хадід
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