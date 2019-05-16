Фантастичні картини з мережива, які підкорять вас своєю красою

Мисткиня з Угорщини Агнес Герцег створює дивовижні картини, використовуючи складну техніку мережива. Вся конструкція тримається на дерев'яних палицях.

Її інструменти для виготовлення основи виробу – нитки макраме та спиці для в'язання. Хіба за необхідності певні елементи профарбовує чорнилами. Всі картини мисткиня виготовляє вручну. У її руках нитки можуть перетворитися на будь-що – волосся, хвилі, траву.

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Робота Агнес Герцег

У своїх роботах Герцег часто звертається до тем природи і жінки. Візуалізація того, як вона ставиться, усвідомлює та інтерпритує навколишній світ, захоплює. І не тільки вигадливими сюжетами, а й складністю виконання мережива.



Робота Агнес Герцег



Робота Агнес Герцег

Мереживні картини угорської мисткині Агнес Герцег: дивіться галерею

Всі фото – Agnes Herczeg