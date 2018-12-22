Фантазером мене називайте: "журналіста року" звільнили з медіа через вигадані репортажі

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Клаас Релотіус вигадував репортажі протягом семи років
Клаас Релотіус вигадував репортажі протягом семи років / edition.cnn.com

Іноземне видання Der Spiegel звільнило журналіста і редактора Клааса Релотіуса за його бурхливу фантазію. Чоловік протягом семи років вигадував історії для своїх репортажів та інтерв'ю.

Як повідомляє видання Der Spiegel, вони звільнили Клааса Релотіуса з посади журналіста через його фейкові репортажі. Після семи років успішної співпраці з журналом, колеги викрили його у брехні та підробці матеріалів.

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З 2011 року Клаас Релотіус написав понад 60 репортажів, 14 з яких, зізнався автор-фантазер, точно були фейковими. Після того, як журналіста викрили у брехні, видання назвало це найгіршою подією за 70 років існування журналу Der Spiegel.

Виявити злочинну діяльність Клааса Релотіуса допоміг його колега Хуан Морено. Він першим запідозрив товариша у неправдивості його репортажів. Чоловік зустрівся із героями інтерв'ю, які на камеру підтверджували свою непричетність до матеріалів. До слова, деякі з його статей були номіновані на престижні премії, а сам Клаас став "журналістом року" за версією CNN і потрапив у рейтинг успішних людей Forbes, яким до 30.

 

Теги: LifeStyle Курйозні новини Скандал Журналісти
Джерело: Lifestyle
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