Фарширований перець з чорносливом – рецепт, що здивує своїм смаком

Чим може здивувати фарширований перець, подумаєте ви? Повірте, такого поєднання смаку ви ще не куштували! Ніжна начинка із чорносливу та фаршу та соковитого перцю зачарує ваші смакові рецептори.

Рецепт фаршированого перцю з чорносливом

Інгредієнти для фаршированого перцю:

1 стакан бурого рису (сирого)

10 середніх перців

500 г фаршу асорті

10 шт чорносливу

2 морквини

1 цибулина

1 ст. л томатної пасти

2 ст. л сметани або грецького йогурту

яйце

паприка

сіль

перець

оливкова олія

Приготування начинки для фаршированого перцю:

Чистимо наші перці від насінинок, при цьому обережно відділяємо вершечки.

Промиваємо рис та замочуємо його на годину. Бурий рис слід варити 30 хвилин та дати йому остудитися.

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Натираємо моркву на дрібній терці та обсмажуємо разом із подрібленою цибулею на оливковій олії.

Фарш солимо та перчимо до смаку, додаємо одне яйце і ретельно перемішуємо.

Подрібнюємо попередньо замочений чорнослив та додаємо його до рису.

З'єднуємо всі попередньо підготовані інгредієнти (фарш, рис, чорнослив, моркву) і додаємо до начинки томатну пасту та паприку. Після цього все ретельно вимішуємо. Начинка готова!

Приготування перцю

Начиняємо наші перці до самого верху, поливаємо сметаною та закриваємо кришкою від перцю.

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За допомогою кулінарного пензлика змащуємо перці ззовні оливковою олією, щоб потім утворилась скоринка.

Викладаємо готові перці на деко із пергаментом та випікаємо годину при температурі 180 градусів.

Смачного!