Fashion Awards-2018: лауреати премії і фото розкішних зірок з червоної доріжки

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Fashion Awards-2018: лауреати премії і червона доріжка
Fashion Awards-2018: лауреати премії і червона доріжка / www.gettyimages.in

Увечері 10 грудня в знаменитому театрі Альберт-хол у Лондоні відбулась одна з найголовніших церемоній нагородження в сфері фешн-індустрії Fashion Awards-2018. На подію завітали не лише представники модного світу, а й представники королівського двору.

Відтак, британська фешн-вечірка Fashion Awards-2018 зібрала найкращих представників модного світу, які отримали бажані нагороди в різних категоріях. Вашій увазі пропонуємо список найвизначніших номінацій та їх переможців, які вражали цього року весь світовий подіум.

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Список переможців Fashion Awards-2018:

"Бренд року" – Gucci

"Дизайнер року" – П'єрпаоло Піччолі, Valentino

"Модель року" – Кайя Гербер

"Дизайнер року" (аксесуари) – Демна Гвасалія, Balenciaga

"Британський дизайнер року" (чоловічий одяг) – Крейг Грін, Craig Green

"Британський дизайнер року" (жіночий одяг) – Клер Вейт Келлер, Givenchy

"Висхідна зірка британської моди" (чоловічий одяг) – Семюел Росс, A-COLD-WALL

"Висхідна зірка британської моди" (жіночий одяг) – Річард Квінн, Richard Quinn

"Премія Ізабелли Блоу" – Mert & Marcus

"За видатні досягнення" – Міучча Прада

"Премія Swarovski за внесок в розвиток" – Вів'єн Вествуд

На розкішну подію-прийом завітали такі зірки, як лауреат премії Кайя Гербер зі своїми зірковими батьками та братом: Сінді Кроуфорд, Ренді та Преслі Гербери. На червоній доріжці також засвітились зірки Пенелопа Крус, Вікторія і Девід Бекхеми і їхній син Бруклін, Кендалл Дженнер, Сінді Бруна, Жозефін Скрвівер, Халіма Аден, Вінні Харлоу, Лана Дель Рей, Даутцен Крус, Кейт Мосс, Ріта Ора, Олівія Палермо, Ума Турман та інші.


Сінді Бруна і Жозефін Скрвівер (ліворуч і по центру відповідно) / Getty Images


Халіма Аден на Fashion Awards-2018 / Getty Images


Лана Дель Рей на Fashion Awards-2018 / Getty Images


Ума Турман (ліворуч) на Fashion Awards-2018 / Getty Images


Вів'єн Вествуд на Fashion Awards-2018 / Getty Images


Сім'я Бекхемів на Fashion Awards-2018 / Getty Images


Пенелопа Крус і Кейт Мосс на Fashion Awards-2018 / Getty Images


Вінні Харлоу на Fashion Awards-2018 / Getty Images


Меган Маркл на Fashion Awards-2018 / Getty Images

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Сінді Кроуфорд (ліворуч) і Кайя Гербер (праворуч) на Fashion Awards-2018 / Getty Images


Ріта Ора на Fashion Awards-2018 / Getty Images


Кендалл Дженннер на Fashion Awards-2018 / Getty Images


Сара Сампайо на Fashion Awards-2018 / Getty Images


Поппі Делевінь на Fashion Awards-2018 / Getty Images


Олівія Палермо на Fashion Awards-2018 / Getty Images


Даутцен Крус на Fashion Awards-2018 / Getty Images

Кайя Гербер, яка перемогла в престижній номінації "Модель року", обрала для вечора чорне вбрання з металевим блиском від Alexander McQueen. Сукня з сріблястою бахромою увійшла у весняно-літню колекцію 2019 року.


Кайя Гербер на Fashion Awards-2018 / Getty Images

Кайя Гербер
Кайя Гербер на Fashion Awards-2018 / Getty Images


Кайя Гербер на Fashion Awards-2018 / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль і мода Кайя Гербер Сінді Кроуфорд Кендалл Дженнер Victoria's Secret
Джерело: 24 канал
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