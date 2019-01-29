Фатальна Наомі Кемпбелл прикрасила обкладинку глянцю: фото

786
Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл / www.gettyimages.com

Знаменита супермодель Наомі Кемпбелл, яка має прізвисько "чорна пантера", знялася для обкладинки березневого номера британського глянцевого журналу Vogue.

Знімки з нової фотосесії видання опублікувало на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Читайте також: Наомі Кемпбелл оголилася на показі Valentino: казкові образи з колекції весна-літо 2019

На обкладинці Наомі позує у платті від Burberry і діамантових сережках від De Beers. На інших знімках знаменитість приміряла кутюрні вбрання від Alexandre Vauthier і Valentino.

Це дуже емоційно для мене. Сім'я, яку я вибрала, і країна мого народження,
– підписала кадр з обкладинкою журналу Кемпбелл у мережі.

Головний редактор видання Едвард Еннінфул згадав на сайті Vogue історію знайомства із Наомі Кемпбелл.

"Я був молодим директором моди, а Наомі тоді була вже дуже відома в індустрії, але ми з нею незабаром зблизилися. Після закінчення зйомок вона запросила мене з собою в Дублін. Я ж повинен був повернутися в Лондон – у мене в кишені було всього 10 фунтів. Але з Наомі все відбувається саме так. Чверть століття потому вона не змінилася. Ніколи не знаєш, чим все закінчиться", – розповів Едвард.

Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл / Instagram / @britishvogue

За словами головного редактора глянцю, Наомі – дуже добра людина, однак у той же час вона боєць, який може постояти за себе.

Для мене вона завжди буде легендою, як останні з зірок німого кіно: Грета Гарбо, Марлен Дітріх, Наомі Кемпбелл. З усіма її нескінченними спалахами, філантропією... вона, здається, дійсно живе в два рази швидше, ніж ми. Наомі більше, ніж життя,
– заявив Еннінфул.

Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл / Instagram / @britishvogue

Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл / Instagram / @britishvogue

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Наомі Кемпбелл
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Опра Уінфрі святкує ювілей! 5 мотивуючих цитат від легендарної телеведучої
сьогодні 11:15 Опра Уінфрі святкує ювілей! 5 мотивуючих цитат від легендарної телеведучої
Юлія Девда 251
Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
26 січня 13:30 Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
1805
Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
25 січня 20:15 Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
Наталя Боднар 1182
Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
25 січня 19:00 Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
Марта Вересюк 1956
Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
25 січня 17:01 Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
4150
"Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
25 січня 13:00 "Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
Юлія Девда 2515
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук