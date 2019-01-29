Фатальна Наомі Кемпбелл прикрасила обкладинку глянцю: фото

Знаменита супермодель Наомі Кемпбелл, яка має прізвисько "чорна пантера", знялася для обкладинки березневого номера британського глянцевого журналу Vogue.

Знімки з нової фотосесії видання опублікувало на своїй офіційній сторінці в Instagram.

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На обкладинці Наомі позує у платті від Burberry і діамантових сережках від De Beers. На інших знімках знаменитість приміряла кутюрні вбрання від Alexandre Vauthier і Valentino.

Це дуже емоційно для мене. Сім'я, яку я вибрала, і країна мого народження,

– підписала кадр з обкладинкою журналу Кемпбелл у мережі.

Головний редактор видання Едвард Еннінфул згадав на сайті Vogue історію знайомства із Наомі Кемпбелл.

"Я був молодим директором моди, а Наомі тоді була вже дуже відома в індустрії, але ми з нею незабаром зблизилися. Після закінчення зйомок вона запросила мене з собою в Дублін. Я ж повинен був повернутися в Лондон – у мене в кишені було всього 10 фунтів. Але з Наомі все відбувається саме так. Чверть століття потому вона не змінилася. Ніколи не знаєш, чим все закінчиться", – розповів Едвард.



Наомі Кемпбелл / Instagram / @britishvogue

За словами головного редактора глянцю, Наомі – дуже добра людина, однак у той же час вона боєць, який може постояти за себе.

Для мене вона завжди буде легендою, як останні з зірок німого кіно: Грета Гарбо, Марлен Дітріх, Наомі Кемпбелл. З усіма її нескінченними спалахами, філантропією... вона, здається, дійсно живе в два рази швидше, ніж ми. Наомі більше, ніж життя,

– заявив Еннінфул.



Наомі Кемпбелл / Instagram / @britishvogue



Наомі Кемпбелл / Instagram / @britishvogue