Фатальна жінка: Дженніфер Лопес продемонструвала стильний образ на зустрічі у Катарі

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Instagram

Відома американська акторка та співачка Дженніфер Лопес, яка відвідала Катар, кожним своїм виходом дедалі більше вражає прихильників. 49-річна зірка може похизуватися не лише чудовою фігурою, а й відмінним стилем.

Для виходу у столиці Катару, Досі Дженніфер продемонструвала стильний look, надихнувши світових модниць на нові експерименти в образах. Новий знімок Джей Ло опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Лопес позує у гольфі винного кольору і капелюхом у тон з білою стрічкою. Свій look співачка доповнила білими штанами із завищеною талією і геометричною маленькою сумкою. На обличчі зірки – яскрава насичено-червона помада та сонцезахисні окуляри.

"Їду додому, дякую кожному, хто здійснив нашу подорож у Катар", – повідомила прихильників Джей Ло.

Шанувальники у мережі залишилися у захваті від останнього фото Дженніфер і засипали її компліментами у коментарях. "Виглядаєш неймовірно", "Ти зараз у найкращій формі за своє життя", – пишуть користувачі.

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Instagram

 

Теги: LifeStyle Музика Дженніфер Лопес Катар
Джерело: 24 канал
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