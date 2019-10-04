Фатальна жінка: Ірина Шейк сколихнула мережу звабливим фото
33-річна Ірина Шейк не лише підкорює подіуми міланських та паризьких Тижнів моди, але й регулярно нагадує прихильникам своєї сторінки в соціальних мережах, що вона власниця ідеального тіла.
Новий звабливий знімок Ірина Шейк вкотре опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
Читайте також: Ніжність та сексуальність: Ірина Шейк знялась в новій рекламі для Intimissimi
Ймовірно, на відому модель нахлинула ностальгія, адже вона оприлюднила фото з давно проведеної зйомки для реклами парфумів Jean Paul Gaultier.
На фото ефектна Ірина Шейк позує у чорному total look, сидячи на неординарному білому кріслі. Звабливості кадрові додав образ стрункої моделі, адже на ній була лише красива білизна та піджак-сукня поверх неї. Верхній одяг Ірини Шейк прикривав лише її талію, а от груди та довгі ноги вона розкуто демонструвала перед камерою.
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk