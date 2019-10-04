Фатальна жінка: Ірина Шейк сколихнула мережу звабливим фото

33-річна Ірина Шейк не лише підкорює подіуми міланських та паризьких Тижнів моди, але й регулярно нагадує прихильникам своєї сторінки в соціальних мережах, що вона власниця ідеального тіла.

Новий звабливий знімок Ірина Шейк вкотре опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Ймовірно, на відому модель нахлинула ностальгія, адже вона оприлюднила фото з давно проведеної зйомки для реклами парфумів Jean Paul Gaultier.

На фото ефектна Ірина Шейк позує у чорному total look, сидячи на неординарному білому кріслі. Звабливості кадрові додав образ стрункої моделі, адже на ній була лише красива білизна та піджак-сукня поверх неї. Верхній одяг Ірини Шейк прикривав лише її талію, а от груди та довгі ноги вона розкуто демонструвала перед камерою.



Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk