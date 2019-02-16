Феміністка Ембер Хьорд стала зіркою глянцю: звабливі фото

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Ембер Хьорд
Ембер Хьорд / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Ембер Хьорд прикрасила обкладинку журналу Wonderland Magazine, в інтерв'ю якому розповіла про свою життєву позицію і ставлення до жертв насильства.

Нове фото з обкладинки Хьорд опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Акторка позувала в об'єктиві фотографа Emman Montalvan у вінтажному образі.

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Так, Ембер приміряла чорні короткі шорти з білим мереживним коміром на шиї. Її образ доповнили стильні туфлі з дорогоцінними каменями і колготи у сітку. В макіяжі зірковий візажист Калі Кеннеді зробила акцент на червоних губах Хьорд і довгих віях. 

Ембер Хьорд
Ембер Хьорд / Wonderland / Emman Montalvan

В інтерв'ю журналу зірка поділилася своєю громадською позицією.

"Одна справа – бачити проблему і зовсім інше – щось з нею робити... Справедливість не гра з нульовою сумою, а безпрограшний варіант. Так, якщо ви робите те, що правильно стосовно інших людей, ви робите правильну річ і для себе", – наголосила вона.

Крім того, акторка вкотре наголосила, що вона феміністка і пояснила це.

Той факт, що я повинна одягатися певним чином, здавався мені несправедливістю. Чому моя задача – привертати увагу чоловіків? Чому наші хлопці не зобов'язані вчитися поводитися пристойно? Я завжди була феміністкою – з тих самих пір, коли почала висловлювати власну думку. Тому що я гуманістка,
– заявила вона.

Разом з цим Ембер прокоментувала своє спілкування з жертвами насильства: "Я дізналася, що якщо ти пережив одну жахливу річ, розумієш, як багато пережив за всього іншого".

Ембер Хьорд
Ембер Хьорд / Wonderland / Emman Montalvan

Ембер Хьорд
Ембер Хьорд / Wonderland / Emman Montalvan

Ембер Хьорд
Ембер Хьорд / Wonderland / Emman Montalvan

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Теги: LifeStyle Голлівуд Ембер Хьорд
Джерело: LifeStyle 24
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