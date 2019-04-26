Феномен першої леді Меланії Трамп: що варто знати про одну з найвпливовіших жінок світу

Перша леді США Меланія Трамп, без сумніву, є однією з найбільш відомих та впливових жінок у світі. Її ім'я асоціюється зі стилем, багатством та вишуканістю. Однак як Меланія зі звичайної моделі стала першою леді США та чому її називають особливою – читайте в матеріалі LifeStyle 24.

26 квітня – особливий день для Білого дому. Все тому, що саме в цей день перша леді США Меланія Трамп відзначає своє 49-річчя. Знакову дату не оминули увагою журналісти LifeStyle 24, які підібрали найцікавіші факти із життя першої леді, які вражають.

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Звідки родом Меланія Трамп?

Мабуть, найбільш знаною особливістю Меланії Трамп є те, що вона – перша леді США, родом зі Словенії. Народилась майбутня знаменитість в Югославії у 1970 році та зростала при комуністичній владі. Таким фактом біографії не могла б похизуватись жодна із перших леді США.



Меланія Трамп у дитинстві / Facebook / @iknauss

Батьками Меланії були звичайні робочі – Віктор Кнавс, який працював в автосервісі та, за неофіційними даними, був приватним водієм мера міста Севніци, та швея Амалія.

Мабуть, це мати першої леді передала їй оригінальний смак до речей. За розповідями знайомих Меланії Трамп, вона змалку носила вишукані вбрання, які вирізняли її з-поміж інших красунь.



Батьки Меланії Трамп / Rubic

Меланія Трамп – екс-модель

Мало хто знає, що родина Кнавс мала ще одну доньку – Інес. Дві сестри були дуже вродливими, тому після розпаду Югославії вони одразу ж виїхали до італійського Мілана, де розпочали модельну кар'єру. А от батьки Меланії Трамп та Інес переїхали до США та придбали невеличкий будинок.



Інес Кнавс, Меланія Трамп і Одрі Грусс / CNN

Спершу Меланія Трамп мріяла стати архітектором, тому вступила до Люблянського університету, що у Словенії. І хоч спершу на офіційному сайті першої леді США писало, що вона його завершила, журналісти стверджують, що це не так. У ЗМІ довідались: насправді Меланія Трамп провчилась у закладі всього рік та з невідомих причин перестала відвідувати заклад.

Та, мабуть, вибір модельної кар'єри був правильним для Меланії Трамп. Її ефектна зовнішність та стрункі форми стали щасливим білетом на подіуми. Меланія Трамп з легкістю підкорювала Тижні моди у Нью-Йорку, Парижі та Мілані, а з нею прагнули співпрацювати чимало знаменитих брендів.

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Не менший успіх вона мала і у світі шоу-бізнесу. Із 16 років манекенниця поставала на обкладинках відомих глянців, зокрема, Sports Illustrated, Vanity Fair, Vogue, та Harper's Bazaar. Тому Меланія Трамп є єдиною першою леді в історії США, яка фотографувалась оголеною та до переїзду до Білого дому обирала досить пікантні вбрання.

Меланія Трамп / архівні фото

Як познайомились Дональд та Меланія Трамп

Власне, саме робота моделлю допомогла Меланії познайомитись із одним з найвпливовіших бізнесменів, а згодом і президентом США Дональдом Трампом. Сталось це під час співпраці Меланії Трамп із Allure, у 1998 році. На вечірці з нагоди Тижня моди в Нью-Йорку знаний американський ловелас звернув увагу на ефектну Меланію. Залицяння бізнесмена манекенниця не відкинула, відтак розпочався її роман із Дональдом Трампом, старшим за неї на 23 роки.

Ці стосунки набули чималого розголосу після старту телевізійного проекту The Apprentice, у випусках якого успішний Дональд Трамп показав свою обраницю. Окрім цього, в одному з інтерв'ю мільярдер заявив, що знайшов справжнє кохання. Тоді Дональд і познайомив громадськість з чарівною Меланією.

Вже у 2005 році знаменита пара офіційно одружилась. На розкішне весілля, яке пройшло у Флориді, Меланія Трамп одягнула сукню від Dior, вартість якої сягала 200 тисяч доларів. Привітати щасливих молодят прийшло чимало знаменитих гостей, серед яких була й Гіларі Клінтон. Саме вона, за іронією долі, стала головним опонентом Дональда Трампа на президентських виборах.



Весілля Дональда Трампа і Меланії / Today

За рік після весілля у Дональда та Меланії народився єдиний син Беррон. Згодом майбутня перша леді відкрила власний бізнес, який отримав чималу популярність в США. Меланія Трамп створила власний б'юті-бренд та розробила колекцію вишуканих прикрас.

Меланія Трамп – особлива перша леді

Після інавгурації Дональда Трампа його чарівна дружина не поспішала зайняти кімнату у Білому домі, а на кілька місяців залишилась у Нью-Йорку. Експерти пов'язували це із напруженими стосунками у родині Трампів та не бажанням бути першою леді США.

Сама ж Меланія Трамп згодом пояснила, що хотіла, аби її син Беррон завершив навчальний рік у школі та попрощався зі своїми друзями перед переїздом. Тоді хлопчик ходив до 5 класу.

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Та вже після прибуття у Білий дім чимало політиків побачили не просто красиву і стильну жінку, але й кмітливого стратега. Меланія Трамп, на відміну від її попередниць, вільно володіє словенською, англійською, французькою, німецькою, італійською та сербською мовами. Саме тому під час офіційної зустрічі з подружжям Макронів вона з легкістю порозумілась із ними.

Велику увагу Меланія Трамп приділяє своєму іміджу. Відтак кожен вихід першої леді США викликає захват у громадськості. Мабуть, завдяки стильному гардеробу та витонченим манерам американці настільки люблять першу леді.



Меланія та Дональд Трамп / Breitbart

Та попри такий чарівний образ екс-працівники Білого дому заявляють, що Меланія Трамп має характер "залізної леді". Саме вона є неофіційним радником Дональда Трампа та з легкістю може розпізнати брехню чи небезпеку від інших політиків.

Окрім цього, Меланія Трамп займається благодійними проектами, зокрема, її власною розробкою BeBest. З нею перша леді вже встигла побувати у країнах Африки та містах США. Програма спрямована проти цькування у мережі та школі. Допомагає представниця Білого дому й важкохворим дітям.

Меланія Трамп – своєрідний феномен у світі. Саме ця перша леді США завжди перебуває в епіцентрі новин, а кожен її публічний вихід не залишається поза увагою ЗМІ.