Фермер на день виграв картину Пікассо – повісив її у сараї

Фермер із швейцарського Цюріха Ханспетер Бенц виграв конкурс, згідно із умовами якого переможець міг на 24 години забрати картину Пікассо "Бюст жінки в капелюсі" до себе додому. Чоловік для картини знайшов доволі незвичайне місце – власний сарай.

Організатори конкурсу – фонд Байелера за підтримки швейцарської компанії Swisscom, – на щастя, підготувались, аби полотно не постраждало у будь-якій ситуації. Вони розробили спеціальну смарт-рамку, яка у режимі реального часу передавала поточні дані про температуру повітря, вологість, місцезнаходження. Відтак, можна було контролювати, чи картина Пікассо перебуває у безпеці, пише BURO.

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Участь у конкурсі могли взяти всі охочі. Варто було лише переконливо написати у заявці, чому саме ви маєте стати власником або власницею полотна на день. На думку ораганізаторів, такі кроки сприяють популяризації мистецтва серед тих, хто з різних причин не часто відвідує музеї.

Якщо люди не хочуть йти до Пікассо, тоді Пікассо повинен прийти до людей,

– зазначив директор фонду Сем Келлер.

Серед тих, хто привезли картину до фермера, була онучка художника Діана Відмайер-Пікассо.

Hanspeter „Hampe“ Benz hat Freude. Ins Museum kommt er sonst nicht so oft, sagt er. pic.twitter.com/fO9LmWk9A1 — daniel faulhaber (@dan_faulhaber) 16 квітня 2019 р.

Дора Маар була музою Пікассо впродовж десяти років – з 1935 по 1945 роки. За цей час художник написав сотні портретів Маар.

Подейкують, що жінка мала запальний та нервовий характер. У суміші з рефлексіями Пікассо про воєнні часи вона постала на картинах в "поламаному вигляді". До речі, саме вона зображена у славнозвісній серії полотен Пікассо "Жінка, що плаче".

Портрети Дори Маар – Пікассо: дивіться фотогалерею