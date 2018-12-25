Фешн-фотографа Брюса Вебера 5 моделей звинуватили в домаганнях

Секс-скандал навколо іменитого фешн-фотографа Брюса Вебера все ще не припиняється. Легендарного митця звинуватило 5 моделей-чоловіків у сексуальних домаганнях. Сам Вебер як і раніше, все заперечує.

Позов до суду про сексуальні домагання зі сторони 72-річного Брюса Вебера подало п’ятеро моделей, які називають фотографа "серійним сексуальним хижаком".

Читайте також: З’явилась перша фотосесія Брюса Вебера після секс-скандалу

Моделі, імена яких не зазначається, пояснюють, що Вебер робив недопустимі дотики і натякав на допомогу в кар'єрі, якщо чоловіки погодяться на секс. Їхній адвокат хоче перевести позов в категорію "залучення в секс-роботу" для того, щоб дії фотографа можна було розглядати як "комерційний сексуальний акт".

Брюс Вебер у свою чергу продовжує заперечувати всі пред'явлені звинувачення.

Нагадаємо, що перші звинувачення у сексуальних домаганнях щодо фотографа іменитих глянців Брюса Вебера з'явились у грудні 2017 року. Першими "сміливцями", хто розповів про неодназначне ставлення Вебера до моделей заявили чоловіки-моделі Марк Рікетсон та Джейсон Бойс. Після цього близько 15 інших моделей дали свідчення щодо сексуальних злодіянь фотографа.