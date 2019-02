Фестиваль Atlas Weekend оголосив першу четвірку зіркових артистів: хто вони

Вже традиційно цього літа столичний ВДНГ на тиждень перетвориться у фестивальне місто. Atlas Weekend вже збирає топову компанію артистів. Перші імена організатори вже оголосили. Серед них The Chainsmokers, Том Оделл, Майкл Ківанука та The HARDKISS.

Atlas Weekend — це один з найбільших музичних фестивалів України, що проходить щорічно у Києві в першій половині липня на ВДНГ.

Які артисти виступлять на цьогорічному музичному фестивалі Atlas Weekend?

The Chainsmokers

Американський дует у жанрі EDM-поп, який здобув популярність у 2014 році. Сингл "Do not Let Me Down" отримав "Греммі" за кращий танцювальний запис. The Chainsmokers — учасники найбільших фестивалів світу та справжні хітмейкери. Треки та ремікси очолюють чарти по всьому світу, їхній хіт "Closer" набрав більше 2-х мільярдів переглядів на YouTube, а колаборація з Coldplay "Something Just Like This" — більше 1,5-ти мільярдів.

Майкл Ківанука

Його пісні звучать у таких культових серіалах як "Велика маленька брехня" і "Форс-мажори". Він може написати цілий альбом, надихнувшися всього лиш одним фільмом. Він записує треки з UNKLE, Black Keys, Джеком Вайтом та їздить у тури з Адель та Alabama Shakes. Номінант премії Mercury Prize, британський інді-фолк виконавець Майкл Ківанука вперше виступить в Україні.

Том Оделл

Його талантом захоплюються Елтон Джон та Лілі Аллен. Burberry запрошують його на свої покази, як у якості музиканта, так і моделі. Переможець Brit Awards і The Ivor Novello Awards — Том Оделл — справжній рокер за роялем. До 27 років встиг випустити три успішних альбоми. Минулого року музикант не зміг приїхати на фестиваль, та одразу ж пообіцяв, що зустрінеться з публікою цього літа на сцені Atlas Weekend.

The HARDKISS

Це знаменитий український гурт, всі пісні якого написала солістка Юлія Саніна та її чоловік і креативний продюсер Валерій Бебко. Колектив дебютував у 2011 році та вже знаний хітами "Кораблі", "Антарктида", "Make Up", "In Love", "Helpless".

Sold out у київському Палаці спорту та масштабний тур по Україні. В рамках фестивалю гурт презентує найкосмічніший альбом "Залізна ластівка". Його створили його на одному диханні, хоча робота над платівкою тривала близько 2 років. Крім пісень, в альбомі ви почуєте вірші.

Atlas Weekend у 2019 році відбудеться з 8 до 14 липня. Квитки можна знайти тут.