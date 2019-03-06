Фестиваль UPark в Україні відреагував на скасування всіх концертів The Prodigy

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The Prodigy
The Prodigy / Facebook / @The Prodigy

Днями світ облетіла трагічна новина – 4 березня вокаліста гурту The Prodigy Кіта Флінта знайшли мертвим у його будинку у Великобританії. Згодом музиканти повідомили, що це було самогубство. Через трагічні події гурт був змушений відмінити всі концерти у світі включно з виступом на фестивалі UPark в Україні.

Організатори музичного фестивалю UPark, що відбудеться 16-18 липня, одним з перших відреагували на смерть англійського співака та повідомили, що ведуть перемовини з менеджментом гурту щодо майбутнього виступу.

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Що відомо про Upark Festival?UPark Festival – це сучасний міський фестиваль зі своєю атмосферою. За відносно коротку історію фестивалю на сцені UPark встигли виступити не тільки світові легенди, але й артисти-початківці. Серед гуртів, які брали участь у фестивалі, були: Red Hot Chilli Peppers, MUSE, Gorillaz, Massive Attack, Nothing But Thieves, HURTS, The Kills, Poets of the Fall, My Vitriol, Kaleo, Tove Lo, Young Fathers.

Однак група The Prodigy випередила всі очікування і 5 березня повідомила, що всі заплановані концерти вони відміняють. На таку заяву відреагували і в UPark Festival.

Наразі ми ведемо перемовини з іншими артистами, виступ яких потенційно можливий для збереження триденного формату фестивалю. Ми з розумінням ставимося до рішення менеджменту гурту та сподіваємося на таку ж реакцію від вас,
– зазначили організатори події.

Вони додали, що за всіма новинами варто слідкувати на їхньому офіційному сайті і в соцмережах, а також що в разі повернення або заміни квитків варто звертатись за спеціальним посиланням. "Прийом заявок здійснюватиметься до 5 липня 2019 року включно", – йдеться в оголошенні.

Що відомо про смерть соліста групи The Prodigy?Англійський виконавець Кіт Флінт вчинив самогубство у перші вихідні березня у Великобританії у власному будинку. Його знайшли мертвим лише 4 березня. Музиканти гурту The Prodigy підтвердили смерть вокаліста і подякували за збереження конфіденційності всіх зацікавлених сторін. За словами інсайдерів, Кіт Флінт пішов із життя через розлучення з його дружиною – японською моделлю та ді-джейкою Маюмі Кай, процес якого завершився за декілька днів до самогубства. Джерела повідомляли, що після розриву з Кай Флінт впав у глибоку депресію та знову почав вживати наркотики.

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Теги: LifeStyle Новини України Новини LifeStyle Новини Києва Музика Помер Кіт Флінт – The Prodigy Концерти Фестивалі
Джерело: LifeStyle 24
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