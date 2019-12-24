Фетучіні в сметанно-грибному соусі: рецепт простої та незрівнянної страви

Для поціновувачів пасти ця страва принесе велике задоволення, що подарує нові смакові враження. Звісно, це традиційна та дуже популярна страва італійців. Але ще її полюблять в США, і впевнені, що вам теж буде до смаку.

Тому сьогодні спробуємо приготувати просту, але незрівняну за смаком страву - фетучіні в сметанно-грибному соусі. Рецепт приготування фетучіні в сметанно-грибному соусі Інгредієнти: Фетучіні – 100 грамів;

Печериці – 100 грамів;

Сметана – 100 грамів;

Сир пармезан;

Сіль;

Перець;

Оливкова олія. Рецепт приготування фетучіні в сметанно-грибному соусі Нарізаємо печериці тоненькими скибочками. В сковорідку наліваємо оливкової олії.

Рецепт приготування фетучіні в сметанно-грибному соусі Кладемо в сковорідку два зубчика часнику. Обсмажуємо кілька хвилин, щоб часник віддав олії свій аромат і тоді прибираємо його зі сковорідки.



Додаємо у сковорідку сметану, а потім печериці.

Рецепт приготування фетучіні в сметанно-грибному соусі Все це солимо, перчимо. І тушкуємо 5 хвилин на повільному вогні.



Поки готується соус, ставимо на вогонь водичку. Потурбуйтеся про те, щоб під рукою завжди були паперові рушники. Адже це справді дуже зручно – і руки чисті, і совість. Солимо воду, додаємо туди фетучіні і варимо рівно стільки часу, скільки вказано на упаковці. Зазвичай, це 8 хвилин.

Рецепт приготування фетучіні в сметанно-грибному соусі Зливаємо воду. Додаємо фетучіні у сковорідку із соусом, накриваємо кришкою і тримаємо кілька хвилин.

Рецепт приготування фетучіні в сметанно-грибному соусі Натираємо сир пармезан. Викладаємо фетучіні із соусом на тарілку та притрушуємо пармезаном.

Рецепт приготування фетучіні в сметанно-грибному соусі Ось так, на абсолютно звичайній українській кухні, із доступного набору продуктів можна зготувати справжні італійські фетучіні у сметанно-грибному соусі. Смачного вам!