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Фетучіні в сметанно-грибному соусі: рецепт простої та незрівнянної страви

 
Фетучіні – рецепт страви фетучіні в сметанно грибному соусі

Для поціновувачів пасти ця страва принесе велике задоволення, що подарує нові смакові враження. Звісно, це традиційна та дуже популярна страва італійців. Але ще її полюблять в США, і впевнені, що вам теж буде до смаку.

Тому сьогодні спробуємо приготувати просту, але незрівняну за смаком страву - фетучіні в сметанно-грибному соусі.

Рецепт приготування фетучіні в сметанно-грибному соусі

Інгредієнти:

Фетучіні – 100 грамів;
Печериці – 100 грамів;
Сметана – 100 грамів;
Сир пармезан;
Сіль;
Перець;
Оливкова олія.

Рецепт приготування фетучіні в сметанно-грибному соусі

  • Нарізаємо печериці тоненькими скибочками. В сковорідку наліваємо оливкової олії.


Рецепт приготування фетучіні в сметанно-грибному соусі

  • Кладемо в сковорідку два зубчика часнику. Обсмажуємо кілька хвилин, щоб часник віддав олії свій аромат і тоді прибираємо його зі сковорідки.
     
  • Додаємо у сковорідку сметану, а потім печериці.


Рецепт приготування фетучіні в сметанно-грибному соусі

  • Все це солимо, перчимо. І тушкуємо 5 хвилин на повільному вогні.
     
  • Поки готується соус, ставимо на вогонь водичку. Потурбуйтеся про те, щоб під рукою завжди були паперові рушники. Адже це справді дуже зручно – і руки чисті, і совість.

  • Солимо воду, додаємо туди фетучіні і варимо рівно стільки часу, скільки вказано на упаковці. Зазвичай, це 8 хвилин.


Рецепт приготування фетучіні в сметанно-грибному соусі

  • Зливаємо воду. Додаємо фетучіні у сковорідку із соусом, накриваємо кришкою і тримаємо кілька хвилин.


Рецепт приготування фетучіні в сметанно-грибному соусі

  • Натираємо сир пармезан. Викладаємо фетучіні із соусом на тарілку та притрушуємо пармезаном.


Рецепт приготування фетучіні в сметанно-грибному соусі

Ось так, на абсолютно звичайній українській кухні, із доступного набору продуктів можна зготувати справжні італійські фетучіні у сметанно-грибному соусі.

Смачного вам!

Теги: LifeStyle Смачно
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