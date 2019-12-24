Фетучіні в сметанно-грибному соусі: рецепт простої та незрівнянної страви
Для поціновувачів пасти ця страва принесе велике задоволення, що подарує нові смакові враження. Звісно, це традиційна та дуже популярна страва італійців. Але ще її полюблять в США, і впевнені, що вам теж буде до смаку.
Тому сьогодні спробуємо приготувати просту, але незрівняну за смаком страву - фетучіні в сметанно-грибному соусі.
Рецепт приготування фетучіні в сметанно-грибному соусі
Інгредієнти:
Фетучіні – 100 грамів;
Печериці – 100 грамів;
Сметана – 100 грамів;
Сир пармезан;
Сіль;
Перець;
Оливкова олія.
Рецепт приготування фетучіні в сметанно-грибному соусі
- Нарізаємо печериці тоненькими скибочками. В сковорідку наліваємо оливкової олії.
Рецепт приготування фетучіні в сметанно-грибному соусі
- Кладемо в сковорідку два зубчика часнику. Обсмажуємо кілька хвилин, щоб часник віддав олії свій аромат і тоді прибираємо його зі сковорідки.
- Додаємо у сковорідку сметану, а потім печериці.
Рецепт приготування фетучіні в сметанно-грибному соусі
- Все це солимо, перчимо. І тушкуємо 5 хвилин на повільному вогні.
- Поки готується соус, ставимо на вогонь водичку. Потурбуйтеся про те, щоб під рукою завжди були паперові рушники. Адже це справді дуже зручно – і руки чисті, і совість.
- Солимо воду, додаємо туди фетучіні і варимо рівно стільки часу, скільки вказано на упаковці. Зазвичай, це 8 хвилин.
Рецепт приготування фетучіні в сметанно-грибному соусі
- Зливаємо воду. Додаємо фетучіні у сковорідку із соусом, накриваємо кришкою і тримаємо кілька хвилин.
Рецепт приготування фетучіні в сметанно-грибному соусі
- Натираємо сир пармезан. Викладаємо фетучіні із соусом на тарілку та притрушуємо пармезаном.
Рецепт приготування фетучіні в сметанно-грибному соусі
Ось так, на абсолютно звичайній українській кухні, із доступного набору продуктів можна зготувати справжні італійські фетучіні у сметанно-грибному соусі.
Смачного вам!