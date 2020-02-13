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Феєричний склад: Олівія Колман, Дакота Джонсон і Джессі Баклі зіграють у спільному фільмі

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Олівія Колман, Дакота Джонсон і Джессі Баклі / Коллаж: LifeStyle 24

Американська акторка Меггі Джилленгол готується до режисерського дебюту. Судячи з акторського складу, який вона запросила до зйомок, майбутня прем'єра буде просто фражаючою.

Про те, що лауреатка премії "Золотий глобус" Меггі Джилленгол планує зняти свій перший фільм і вже оголосила акторський склад прем’єри повідомляє видання Deadline.

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42-річна голлівудська актриса має намір екранізувати книгу Елени Ферранте "Загублена дочка" (The Lost Daughter). Екранізацію однойменного роману Меггі Джилленгол бере на свої плечі – вона виступатиме не лише режисером, але й сценаристом фільму. До слова, текстова сюжетна лінія вже повністю готова.

Maggie Gyllenhaal Меггі Джилленгол зніме фільм з Олівією Колман
Меггі Джилленгол / ETOnline

У джерелі зазначається, що головні персонажі також знайшли своїх акторів. Ролі першого плану зіграють володарка Оскара-2019 Олівія Колман, зірка фільму "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон і виконавиця головної ролі у серіалі "Чорнобиль" Джессі Баклі. Також у стрічці зніметься американський актор Пітер Сарсгаард, відомий роллю журналіста у драмі "Ціна правди".

Сюжет фільму "Загублена дочка" (The Lost Daughter) розгортатиметься навколо професорки коледжу, яку мучить давня психологічна травма. Проблема нагадує про себе після того, як хвора зустріне жінку з її маленькою донькою.

Роль професорки дісталася Олівії Колман, а молодої матері – Дакоті Джонсон. Дату прем'єри та інші деталі створення стрічки Меггі Джилленгол поки що не розповідає.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Оскар-2019 LifeStyle Кіно
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